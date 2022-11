A Fazenda 14: Lucas Santos confessou tentar desestabilizar Deborah falando de sua aparência

Lucas participou da Live do Eliminado e revelou seus segredos

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 23h53

Lucas Santos, último eliminado de A Fazenda 14, participou desta sexta-feira (4) da Live do Eliminado, com Lucas Selfie. O ator confessou que sua maneira de desestabilizar Deborah Albuquerque dentro do reality show era falando sobre sua aparência, pois isso mexia com ela.

O apresentador perguntou se isso era uma estratégia e o ex-peão confessou que sim, pois queria que Deborah fosse para cima dele e falasse besteiras, para sua máscara cair.

Confira o bate-papo:

Desestabilizar @OficialDeborahA falando da aparência foi uma estratégia? Olha o que o ex-peão comentou! 👀💣 #LiveDoEliminadopic.twitter.com/BvcfR6yu7m — A Fazenda (@afazendarecord) November 5, 2022

O ex-Carrossel foi eliminado na última quinta-feira (3), após enfrentar a roça com Deolane Bezerra e Iran Malfitano, o ator recebeu apenas 15,39% dos votos e deixou o jogo.

As irmãs de Deolane Bezerra, Daniele e Dayanne, aproveitaram essa sexta-feira, 4, para causar! As advogadas vieram em suas redes sociais para acusar a produção de A Fazenda 14 de sabotar a peoa dentro do confinamento.

Nos stories do Instagram, as irmãs apontaram que Deolane está sendo vítima de boicote por ter apenas imagens negativas da advogada sendo exibidas para o público que assiste ao reality.

Na rede social, Daniele escreveu uma carta aberta direcionada à Record, afirmando que sua irmã está recebendo um tratamento diferente dos demais. "Venho a público informar toda a minha indignação e profunda tristeza com a produção de A Fazenda 14. Vou relatar resumidamente os motivos. Por que a edição não mostra as falhas de todos os participantes, mas faz questão de dar ênfase somente nas falhas dos participantes do grupo A?”, começou.