A Fazenda 14: Com 29,01% dos votos, Ingrid Ohara é a eliminada da semana

Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro garantem mais uma semana no reality show

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 23h14

Ingrid Ohara não agradou ao público e foi a segunda eliminada de A Fazenda 14. A influencer digital enfrentou Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiros, dando adeus a chance de faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão. A eliminada recebeu apenas 29,01% dos votos, contra 38,69% de Rosi e 32,30% de Deborah.

A youtuber chamou atenção na madrugada desta quinta-feira (29), porque jogou fezes de cavalo nas roupas e pertences do fazendeiro da semana, Vini Buttel. Depois da atitude de Ingrid, houve uma briga generalizada na casa.

Antes da eliminação, a apresentadora Adriane Galisteu perguntou: “Como você acha que ficará sua relação com o Vini se você voltar?, a influencer digital se defendeu:

“Bom, eu fiquei muito chateada com o Vini, com algumas atitudes que ele teve dentro da casa, falou coisas que eu não gostei e eu acumulei diversas coisas. Tive uma reação impulsiva e eu realmente me arrependo de ter feito isso, não me arrependo do bate boca. Eu espero que ele me perdoe”, disse Ingrid.

A youtuber Ingrid Ohara (25) decidiu se vingar na madrugada desta quinta-feira, 29, depois que perdeu a Prova do Fazendeiro do reality show rural A Fazenda 14. Ela estava com raiva do peão Vini Buttel e decidiu jogar fezes de cavalo nas coisas dele, que estavam guardadas no quarto.

Ela encheu um saco de fezes do animal e foi até a cama do ex-MTV, deixando o rapper Pelé Milflows impressionado: “Que isso, menina?”, perguntou ele. “Ele só fala bosta, só quero que ele coma bosta de volta”, respondeu ela.