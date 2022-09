A Fazenda 14: Ingrid Ohara joga fezes de cavalo nas coisas de peão

Youtuber Ingrid Ohara não gosta de o resultado da Prova do Fazendeiro e decide se vingar

29/09/2022

A youtuber Ingrid Ohara (25) decidiu se vingar na madrugada desta quinta-feira, 29, depois que perdeu a Prova do Fazendeiro do reality show rural A Fazenda 14. Ela estava com raiva do peão Vini Buttel e decidiu jogar fezes de cavalo nas coisas dele, que estavam guardadas no quarto.

Ela encheu um saco de fezes do animal e foi até a cama do ex-MTV, deixando o rapper Pelé Milflows impressionado: “Que isso, menina?”, perguntou ele. “Ele só fala bosta, só quero que ele coma bosta de volta”, respondeu ela.

Tiago Ramos foi atrás de Ingrid depois do ocorrido, avisando que ela sujou as coisas de Shayan, Lucas e André Marinho. Kerline e Shayan disseram que não conseguem mais defender a influenciadora.

O ex-Casamento às Cegas alertou: “Aqui é um jogo, você não pode fazer isso! O povo pode não gostar!”, enquanto Kerline disse: “Não tem como te defender. Porque você fez isso? Tinha que bater boca, mas jogar merd*?”

Ingrid Ohara se acidenta e corta a cabeça

Ingrid Ohara sofreu um acidente enquanto fazia as suas obrigações no reality show rural A Fazenda 14. Cuidando dos porcos, ela acabou batendo a vassoura em uma placa. A peça de metal caiu na cabeça da Influenciadora. Ingrid tirou as luvas e colocou a mão na cabeça gemendo de dor.

“Ai minha cabeça, está sangrando”, exclamou. A transmissão foi cortada na baia dos porcos e transferida para outro local.