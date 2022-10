A Fazenda 14: Com 27,70% dos votos, Tati Zaqui é eliminada do reality

Vini e Babi garantem mais uma semana no reality show rural

Temos mais um eliminado no reality show rural! Com apenas 27,70% dos votos, Tati Zaqui deixa o jogo. A funkeira enfrentou Bárbara Borges e Vini Buttel, que receberam 28,97% e 43,33% dos votos, respectivamente.

Adriane Galisteu disse para Tati o motivo da cantora ter sido eliminada: “Pelo fato de ter se colocado na roça. Isso é um clássico no reality show, é um clássico aqui na Fazenda. Ninguém na história da Fazenda, mesmo que por um motivo nobre tenha se colocado, nunca conseguiu voltar”, explicou a apresentadora.

Babi foi a primeira a voltar para a sede de A Fazenda 14, sua volta foi muito comemorada pelos seus aliados e odiada pelo grupo A da casa, que fingiram não estar vendo a cena. Mas, a volta de Vini foi comemorada em dobro, com muita gritaria pelo grupo de Deolane.

Tati deixa o reality! Pela decisão de vocês, ela é a quarta eliminada 💥 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/pGUIx9OmoH — A Fazenda (@afazendarecord) October 14, 2022

Eita! O clima está muito ruim em A Fazenda 14.

Na madrugada desta quinta-feira (13), após a vitória de Bia Miranda na Prova do Fazendeiro, diversos peões se desentenderam na sede do reality show rural. O bate-boca que rolou entre Lucas Santos e Shayan Haghbin foi tenso, ao ponto de o iraniano procurar a produção do programa.

Em certo momento do bate-boca, o ex-ator de Carrossel afirmou que iria pegar Shay fora do confinamento e fez gestos referentes a arma com a mão ao afirmar: “É bom você ter medo, você vai ver lá fora. Eu não posso, porque eu ando com uns negocinhos diferentes na cinta”.