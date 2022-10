A Fazenda 14: Shay é ameaçado por Lucas: “Eu tenho arma”

O iraniano entrou em contato com a produção do reality para falar da ameaça

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 22h49

Eita! O clima está muito ruim em A Fazenda 14.

Na madrugada desta quinta-feira (13), após a vitória de Bia Miranda na Prova do Fazendeiro, diversos peões se desentenderam na sede do reality show rural. O bate-boca que rolou entre Lucas Santos e Shayan Haghbin foi tenso, ao ponto de o iraniano procurar a produção do programa.

Em certo momento do bate-boca, o ex-ator de Carrossel afirmou que iria pegar Shay fora do confinamento e fez gestos referentes a arma com a mão ao afirmar: “É bom você ter medo, você vai ver lá fora. Eu não posso, porque eu ando com uns negocinhos diferentes na cinta”.

Shay perguntou se Lucas tinha arma e se era aquilo que ele queria dizer com a sua fala. Lucas afirmou: "Eu tenho arma, eu sou atirador esportivo".

"É uma ameaça isso?", quis saber Shayan. "Se a carapuça servir, enfia no cu", respondeu Lucas. "Você quer me ameaçar com a pistola? Vai perder a sua carta [permissão para porte de arma], sabia?", respondeu o peão.

Após a discussão, Shayan foi até o closet de A Fazenda 14 para conversar com a produção do reality pois levou as palavras de Lucas como uma ameaça.

Veja a cena:

Lucas provocando e o Shay dando corda 🔥👀 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/QQPdNMJuZ2 — A Fazenda (@afazendarecord) October 14, 2022

Bárbara Borges caiu no choro na tarde desta quinta-feira, 13, após discutir com Ellen Cardoso, a Moranguinho, em A Fazenda 14.

A briga entre as peoas começou após a dançarina voltar a acusar Shayan Haghbin de observá-la com malícia durante o banho. A mulher de Naldo Benny afirmou que a atriz não se posicionou de forma coerente, já que o peão faz parte de seu grupo no reality.

"Eu senti [a maldade no comportamento dele], eu não sou louca, eu não estou criando uma situação por causa de jogo. Talvez você ache que ele não te olha desse jeito por causa da intimidade que você tem com ele", disse Moranguinho. "Eu não senti isso de nenhum homem aqui dentro", rebateu Bárbara.