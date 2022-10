A Fazenda 14: Aos prantos, Bárbara Borges desabafa após briga: "Estou quase desistindo"

Após discutir com Moranguinho, Bárbara Borges caiu no choro ao fazer desabafo e foi amparada por Iran Malfitano

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 19h32

Bárbara Borges caiu no choro na tarde desta quinta-feira, 13, após discutir com Ellen Cardoso, a Moranguinho, em A Fazenda 14.

A briga entre as peoas começou após a dançarina voltar a acusar Shayan Haghbin de observá-la com malícia durante o banho. A mulher de Naldo Benny afirmou que a atriz não se posicionou de forma coerente, já que o peão faz parte de seu grupo no reality.

"Eu senti [a maldade no comportamento dele], eu não sou louca, eu não estou criando uma situação por causa de jogo. Talvez você ache que ele não te olha desse jeito por causa da intimidade que você tem com ele", disse Moranguinho. "Eu não senti isso de nenhum homem aqui dentro", rebateu Bárbara.

A dançarina seguiu apontando a suposta atitude contraditória da colega de confinamento. "Eu não vi isso [sororidade]. Para mim, vocês foram só pensando no jogo, vocês esqueceram que era uma mulher [falando]", insistiu ela.

Confira a discussão das peoas:

. @MoranguinhoReal não gostou da fala de @abarbaraborgess e diz que se sentiu incomodada com a situação 😬🔥



🤳🏼 Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbXpic.twitter.com/G9kGXSZxiW — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 13, 2022

"Para mim, vocês jogam o tempo todo", diz @MoranguinhoReal para @abarbaraborgess 😬



🤳🏼 Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbXpic.twitter.com/MIxMniQRvC — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 13, 2022

O desabafo de Bárbara Borges

Após a briga, Bárbara Borges caiu no choro ao fazer um desabafo sobre como está se sentindo com tudo que está acontecendo no confinamento, e confessou que está quase desistindo do reality show. A atriz, aliás, está na roça desta semana ao lado de Tati Zaqui e Vini Buttel.

"Eu vejo que todo mundo tem a sua história, seus desafios, todo mundo aqui tem, todo mundo é merecedor de estar aqui. Mas todo mundo está convivendo, e são muitas ofensas o tempo inteiro. Eu estou na roça, mas eu estou quase desistindo. Eu não vou tocar o sino porque eu não quero perder, mas eu não sei se eu vou aguentar", disparou ela.

A artista, então, recebeu o apoio de Iran Malfitano. "Não envelheça o seu espírito por causa disso, não", aconselhou o ator. "Justamente, eu estou querendo me blindar disso. Sinceramente... Eu estou na roça, existe a possibilidade de eu sair, pedi para todo mundo votar em mim [para eu ficar], mas eu estou começando a achar que eu não sei se eu quero que votem", acrescentou a artista.

Bárbara completou o desabafo citando situações que a incomoda. "Fica essa violência. Nem na época de escola eu vivi isso, nunca ninguém me falou: 'Eu vou te pegar'. São coisas inimagináveis", finalizou.

"Eu não quero perder, eu não posso perder", desabafa @abarbaraborgess enquanto é consolada por @iranmalfitano_



🤳🏼 Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbXpic.twitter.com/ssq9jjOisA — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 13, 2022

