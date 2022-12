A Fazenda 14: Com cara de deboche, Vini Buttel destrata Adriane Galisteu durante final do reality show

Postura de Vini Buttel durante final de ‘A Fazenda 14’ viraliza na internet

A final de A Fazenda 14 começou com polêmica na internet. A postura de Vini Buttel ao ser questionado pela apresentadora Adriane Galisteu viralizou na internet e muitos internautas criticaram o ex-peão.

Com cara de poucos amigos e parecendo não querer estar presente na final do reality show rural, Vini respondeu para a apresentadora como foi a experiência de estrear a baia.

"Vini, você foi um dos primeiros moradores dessa baia, pois é... Conta pra gente, que nunca vivemos essa experiência aí, como é de fato, porque sei que você fala a verdade, como é dormir com o colorado?", perguntou Galisteu.

O ex-De Férias com Ex Brasil respondeu: "Boa noite, olha está na baia é uma emoção né, do início ao fim... O colorado é de boa, ele é bonzinho. Mais bonzinho que muito participante".

No Twitter, Vini foi chamado de invejoso por não estar na final de A Fazenda 14: “E essa cara de bunda do @vinibuttel? Inveja é fod*, né?”, postou uma internauta.

Confira o momento:

Vini contou como foi dormir ao lado do Colorado 😂 #FinalAFazendapic.twitter.com/LYGtokZxTk — A Fazenda (@afazendarecord) December 16, 2022

Os ex-peões de A Fazenda 14 estão prontos para a grande final do reality show rural, esbanjando beleza e glamour com looks maravilhosos.

Os cliques foram postados em suas redes sociais. Confira abaixo: