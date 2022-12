A Fazenda 14: Ex-peões ostentam seus looks nas redes sociais; veja as fotos

Prontos para a final! Veja as fotos dos eliminados no último programa da edição

Os ex-peões de A Fazenda 14 estão prontos para a grande final do reality show rural, esbanjando beleza e glamour com looks maravilhosos.

Os cliques foram postados em suas redes sociais. Confira abaixo:

Ruivinha de Marte:

Kerline Cardoso:

Deborah Albuquerque:

Pelé MilFlows:

Pelé também já está pronto pra #FinalAFazendapic.twitter.com/talTJY7YXU — Central Reality #FinalAFazenda (@centralreality) December 16, 2022

Ingrid Ohara:

Nos próximos minutos, o público de casa decidirá quem é o grande campeão de A Fazenda 14 e para quem vai o prêmio de R$1,5 milhão, disputado por Bia Miranda, Iran Malfitano e Bárbara Borges.

Famosa na internet, Lene Sensitiva realizou uma live em seu Instagram nesta quinta-feira (15), para falar sobre o vencedor de A Fazenda 14. A final do reality show rural está sendo disputada entre Bia Miranda, Iran Malfitano e Bárbara Borges, os peões concorrem ao prêmio de R$1,5 milhão.

Segundo as diversas enquetes na internet, a ex-paquita e atriz será a vencedora do programa. Porém, a vidente discorda das votações e afirma que a neta de Gretchen será a verdadeira campeã.

"Se [a Record] fizer o certo, for pela votação, a Bia vem como a campeã. Mas como eu digo: eu não duvido de reality show. [...] Ela está sendo a favorita. É a Bia, não é a Babi e nem aquele rapaz [Iran Malfitano]", afirmou Lene.