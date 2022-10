A Fazenda 14: Assessor teria orientado Ingrid Ohara a jogar fezes em roupas de peão

A mais recente eliminada do reality, Ingrid Ohara jogou esterco seco no baú de roupas de colega antes de sair

Publicado em 03/10/2022

Alguns dias antes de ser eliminada do reality show rural A Fazenda 14, a influenciadora Ingrid Ohara protagonizou um surto dentro da casa. A youtuber pegou um saco de esterco seco de cavalo, jogou dentro do baú de roupas de Vini Buttel, sujando também as coisas de outros peões.

Neste domingo, 2, durante o programa “Hora do Faro”, Ingrid participou do quadro “Última Chance”, onde os eliminados podem dar suas opiniões aos peões que ficaram na casa. Ingrid espalhou plaquinhas, e fez questão de não poupar seu rival dentro do jogo.

Vini foi chamado pela youtuber de “covarde”, “agressivo”, “traidor”, “mal-caráter”, “falso”, “mentiroso”, entre outros tipos de xingamentos.

Porém, o surto de Ingrid teria sido friamente calculado. De acordo com Moranguinho e alguns outros participantes, a youtuber jogou fezes nas roupas de Vini de propósito, para “fazer VT”. Durante a conversa com Rodrigo Faro, Ingrid contou que pensou antes de fazer, revelando que seu assessor orientou ela a fazer algo do tipo.

“Me disseram: ‘Se alguém fizer muita merd*, você pega e taca bost* nas coisas dela’. Foi um assessor meu que disse, foi premeditado”, confessou.

Mesmo parecendo real, foi tudo pensado por Ingrid. Mas não convenceu o grupo da advogada Deolane Bezerra. Ingrid, então, pediu desculpas no dia seguinte.

A Fazenda 14: Com 29,01% dos votos, Ingrid Ohara é a eliminada da semana

Ingrid Ohara foi a segunda eliminada do reality show rural da Record TV, A Fazenda 14. A influencer digital disputou contra Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiros. A youtuber teve apenas 29,01% dos votos, contra 38,69% de Rosi e 32,30% de Deborah.

“Bom, eu fiquei muito chateada com o Vini, com algumas atitudes que ele teve dentro da casa, falou coisas que eu não gostei e eu acumulei diversas coisas. Tive uma reação impulsiva e eu realmente me arrependo de ter feito isso, não me arrependo do bate boca. Eu espero que ele me perdoe”, disse Ingrid.