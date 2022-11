A Fazenda 14: Após Bia Miranda fazer cara feia para publi, reality vira terror para patrocinadores

Durante dinâmica dentro do reality, Bia Miranda parece não gostar do aspirador-robô que ganhou

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 20h49

Durante uma ação de um dos patrocinadores do reality show rural A Fazenda 14, Bia Miranda parece não ter nem tentado esconder sua cara de insatisfeita com o prêmio que recebeu na dinâmica, como mostrou o site Notícias da TV.

Na ocasião, Bia Miranda levou para sua casa um aspirador-robô, mas não ficou muito feliz, pois queria mesmo o que a ex-BBB Kerline Cardoso conquistou, que foi um videogame de última geração. “Meu namorado queria”, reclamou a influenciadora neta de Gretchen.

A ação foi feita por um site de compras, onde cada uma das letras do nome escondia um presente para os peões. Pelé Milflows levou uma câmera polaroid, enquanto Bárbara Borges ganhou um massageador.

"Me agrada o que eu ganhei, mas eu só falei do videogame. Não estou reclamando", revelou Bia, durante conversa com Pétala Barreiros, mas ela aparentava exatamente o contrário. "Então, o Gabriel queria”, completou, falando sobre seu namorado.

Veja o momento em que Bia Miranda fala para Pétala Barreiros que queria ter ganho o videogame para o namorado:

