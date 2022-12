Ex-repórter de Sonia Abrão desabafa sobre A Fazenda: 'Projeto mais frustrante'

Ex-repórter do programa de Sonia Abrão, Bruno Tálamo reflete sobre sua rápida participação em A Fazenda 14: 'Uma sensação de falha que dói bastante'

O ex-A Fazenda 14Bruno Tálamo, que era repórter do programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, compartilhou um texto para refletir sobre a sua experiência de participar do reality show da Record TV. Ele foi o primeiro eliminado da temporada e descreveu o que viveu no programa como 'frustrante'.

Em um post no Instagram, Bruno Tálamo contou sobre como avalia a sua participação em A Fazenda. Vale lembrar que ele foi eliminado na primeira roça ao disputar a preferência do público com Deborah Albuquerque e Tiago Ramos. " Ontem realizei meu último compromisso com A Fazenda. Sem sombra de dúvidas o projeto mais frustrante da minha vida ", disse ele.

Então, ele completou o seu pensamento. "Não por culpa do programa, que é maravilhoso. Nem por culpa de ninguém. Sou o único responsável pelo fracasso nessa empreitada. Uma sensação de falha que dói bastante, ainda mais mediante todas as expectativas que eu tinha. Já me joguei de cabeça em muitos projetos. Alguns deram muito certo, outros nem tanto. Mas algo tão grandioso como um reality dessa magnitude eu não poderia ter um desempenho tão aquém do esperado. Deus sabe de todas as coisas", afirmou.

Por fim, Bruno Tálamo contou sobre como está hoje em dia. "Com muito empenho e apoio de tanta gente querida que esteve comigo nessa "derrota", estou de cabeça erguida para novos desafios que 2023 vai me proporcionar. A gente cai. A gente levanta. Desistir jamais. Outros trabalhos estão por vir e vocês saberão tudo em breve. Um abraço pra todos que emanam energias positivas. Fiquem com Deus", finalizou.

Campeã de A Fazenda 14, Bárbara Borges revela o que vai fazer com o dinheiro do prêmio

Nova milionária do mundo dos famosos, a atriz Bárbara Borges já sabe o que vai fazer com o prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou ao vencer A Fazenda 14, da Record TV. Ela contou que o seu objetivo é usar o dinheiro para cuidar dos filhos e financiar a educação deles.

“Estou sempre pensando em garantir a educação dos meus filhos. Tudo voltado para os meus filhotes”, disse ela ao site R7. “Entrei no reality querendo muito ser a campeã dessa edição, porque eu precisava voltar a aparecer na televisão. O prêmio sempre foi consequência, mas o objetivo era estar de volta em um programa com tanta audiência como A Fazenda”, contou.