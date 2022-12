Bárbara Borges revela o que quer fazer com o prêmio de A Fazenda 14

Campeã de A Fazenda 14, da Record TV, Bárbara Borges conta qual é o destino do prêmio de R$ 1,5 milhão

A atriz Bárbara Borges é a campeã do reality show A Fazenda 14, da Record TV, e já está pensando no que vai fazer com o prêmio de R$ 1,5 milhão. Já fora da sede do programa rural, ela contou que a sua prioridade para o dinheiro é cuidar dos seus dois filhos.

“Estou sempre pensando em garantir a educação dos meus filhos. Tudo voltado para os meus filhotes”, disse ela ao site R7. Inclusive, ela também afirmou que já pretende também cuidar de sua carreira como atriz para voltar a atuar em breve.

“Entrei no reality querendo muito ser a campeã dessa edição, porque eu precisava voltar a aparecer na televisão. O prêmio sempre foi consequência, mas o objetivo era estar de volta em um programa com tanta audiência como A Fazenda”, disse ela, e completou: “Quero voltar a trabalhar como atriz, esse é o meu ofício”.

Dentro de A Fazenda, Bárbara Borges chorou ao falar da dificuldade financeira

Quando ainda estava confinada em A Fazenda 14, Bárbara Borges teve uma conversa com os seus amigos e chorou ao relembrar a sua dificuldade financeira nos últimos anos.“[Estava com dificuldade] de grana. E batalhando. Internet nunca foi meu forte. Sempre me esforcei o máximo para fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Eu vejo vocês todos fazendo isso. Para mim sempre foi um esforço muito grande”, disse ela ao conversar com os colegas.

“E eu queria a minha fonte de renda atuando como atriz, entendeu? E fiquei paradona, mexeu com a minha cabeça. Então eu pensei assim: 'Cara, A Fazenda vai ser uma oportunidade para eu me abrir e para retomar'. O que eu quero é trabalhar. E com o que eu faço”, completou.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Jesus, de 2018, na Record TV.