A Fazenda 14: Bárbara Borges cai no choro: 'É muito difícil'

Bárbara Borges não segura as lágrimas ao contar sobre desemprego e dificuldade financeira: 'Mexeu com a minha cabeça'

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 18h35

A atriz Bárbara Borges (43) está confinada em A Fazenda 14, da Record TV, e chorou ao contar sobre o motivo para ter entrado no reality show. Ela contou que quis participar do programa para ser vista e conseguir emprego como atriz na TV, já que está há alguns anos sem emplacar uma novela.

Chorando, a artista contou sobre a dificuldade financeira que enfrentou e o desejo de ter trabalhos como atriz após a visibilidade do reality. “[Estava com dificuldade] de grana. E batalhando. Internet nunca foi meu forte. Sempre me esforcei o máximo para fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Eu vejo vocês todos fazendo isso. Para mim sempre foi um esforço muito grande”, disse ela ao conversar com influencers.

Assim, ela desabafou: “E eu queria a minha fonte de renda atuando como atriz, entendeu? E fiquei paradona, mexeu com a minha cabeça. Então eu pensei assim: 'Cara, A Fazenda vai ser uma oportunidade para eu me abrir e para retomar'. O que eu quero é trabalhar. E com o que eu faço”.

Logo depois, ela contou que não está disposta a brigar para conquistar o prêmio em dinheiro do primeiro lugar. “Eu amo atuar. É isso que desde pequena eu sempre fiz, entendeu? Eu penso muito alto: R$ 1,5 milhão, lógico que eu quero, mas não vale a pena para mim ter que brigar com todo mundo, humilhar as pessoas para ganhar o prêmio. Eu quero sair e trabalhar. Eu sou atriz, vivo de arte, quero viver de arte”, desabafou.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Jesus, de 2018, na Record TV.

Assista ao vídeo do desabafo de Bárbara Borges:

Bárbara está chorando e dizendo que só quer voltar a trabalhar (atuar). #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/gcZh3yIlzb — 𝙰𝚍𝚛𝚒𝚎𝚕𝚕𝚎 🌸 (@adrielletuitta) September 26, 2022

Bárbara está chorando e dizendo que só ela sabe por tudo que já passou, e que só quer uma vida melhor para os filhos. #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/BvKQDPxPin — 𝙰𝚍𝚛𝚒𝚎𝚕𝚕𝚎 🌸 (@adrielletuitta) September 26, 2022

