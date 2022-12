Bia Miranda revela como é a casa simples onde vive com a família do noivo

Vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda volta para a casa e revela os detalhes do local onde dorme

A vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda, já voltou para a casa onde vive com a família do noivo, Gabriel Roza, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. A estrela usou os stories do Instagram para revelar os detalhes da casa simples dos sogros e também mostrou o quarto onde dorme .

Bia exibiu a casa nas imagens e revelou que ela e o noivo dividiam o quarto com outras pessoas da família. “O quarto não estava assim, gente. Essa aqui é a cama do Ismael, essa aqui é minha cama que eu dormia nochão com o Gabriel. É a que eu durmo, essa aqui é a do Luizinho e está uma bagunça. É só homem, então é uma bagunça”, disse ela.

Então, o sogro de Bia contou que ela vai dormir no outro quarto com o noivo. “Nós preparamos aqui para vocês quando chegassem. Você agora não é disso, não. Você agora precisa de um negocinho arrumadinho”, disse ele, deixando a jovem surpresa.

Bia Miranda mostrando a casa dela 🥹 pic.twitter.com/C7J5fN6KrQ — Central Reality (@centralreality) December 22, 2022

Bia Miranda faz procedimento no rosto

A influenciadora digital Bia Miranda, que é neta da cantora Gretchen, já passou por uma transformação em seu visual após se tornar a vice-campeã de A Fazenda 14, da Record TV. Poucos dias após a grande final do reality show, ela já foi em uma clínica de estética para renovar a sua aparência do rosto.

A morena colocou lentes de contato de porcelana nos dentes. O procedimento custa cerca de R$ 25 mil e foi feito em menos de 24 horas. Além disso, ela também fez o preenchimento labial, no qual aplicou cerca de 1 ml de ácido hialurônico. O procedimento custa cerca de R$ 2 mil.