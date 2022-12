Vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda faz mudança no rosto

Bia Miranda passa por transformação em sua aparência após ficar em segundo lugar no reality show A Fazenda 14

A influenciadora digital Bia Miranda, que é neta da cantora Gretchen, já passou por uma transformação em seu visual após se tornar a vice-campeã de A Fazenda 14, da Record TV. Poucos dias após a grande final do reality show, ela já foi em uma clínica de estética para renovar a sua aparência do rosto .

A morena colocou lentes de contato de porcelana nos dentes. O procedimento custa cerca de R$ 25 mil e foi feito em menos de 24 horas. Além disso, ela também fez o preenchimento labial, no qual aplicou cerca de 1 ml de ácido hialurônico. O procedimento custa cerca de R$ 2 mil.

Após sair de A Fazenda 14, Bia ficou emocionada ao ver um vídeo que Gretchen gravou para apoiá-la durante a reta final do reality. Na época, Gretchen disse: "Eu tenho muita vontade de, no momento em que você sair vencedora, de te dar um abraço e te dizer uma coisa. Você ganhou ou ganhará esse programa só por mérito seu. Não teve a minha ajuda, não teve mutirão, não teve pedidos. Pelo contrário. Muita gente falou da sua educação, do seu jeito de ser... Eu sei de toda a sua história. Você sempre foi muito carinhosa e amorosa comigo", concluiu Gretchen. Ao ouvir isso, a jovem ficou emocionada e agradeceu. "Amei, me emocionei! A minha avó sempre pé no chão", disse.

Veja as fotos de antes e depois de Bia Miranda:

Antes e depois da Bia Miranda - Foto: Divulgação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Antonioli (@dr.pauloantonioli)

Bia Miranda revela com quem não quer manter a amizade após A Fazenda

No quadro A Última Chance no programa A Hora do Faro, Bia Miranda foi questionada sobre quem ela não quer manter contato aqui fora do jogo, direta como sempre a jovem citou uma lista de nomes:“O Pelé não quero contato, Kerline não quero contato, o Iran do nada hoje começou a falar meio ignorante, também não entendi. Deborah insuportável não quero contato nenhum”, iniciou a jovem.

E completou: “Thomaz eu acho que ele é uma pessoa que menospreza muito as outras por ser mulher, ou fala que é fraca e não vai conseguir, como ele fez na atividade, não quero nenhum contato”.