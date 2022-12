A Fazenda 14: Bia Miranda revela não querer contato com diversos participantes fora do jogo: “Pelé, Kerline, Deborah e Thomaz”

Questionada por Rodrigo Faro, Bia Miranda fala o nome de todos os peões que não quer manter amizade na sua vida

Participando do quadro A Última Chance no programa A Hora do Faro, os participantes do reality show rural jogaram um quiz e responderam diversas perguntas feitas pelo time de especialistas presentes.

A vice-campeã do programa, Bia Miranda foi questionada sobre quem ela não quer manter contato aqui fora do jogo, direta como sempre a jovem citou uma lista de nomes: “O Pelé não quero contato, Kerline não quero contato, o Iran do nada hoje começou a falar meio ignorante, também não entendi. Deborah insuportável não quero contato nenhum”, iniciou a jovem.

E não parou por aí, na hora de citar o ex-ator de Carrossel, Bia disse diversos itens para não querer manter contato. “Thomaz eu acho que ele é uma pessoa que menospreza muito as outras por ser mulher, ou fala que é fraca e não vai conseguir, como ele fez na atividade, não quero nenhum contato”, explicou a finalista.

Confira o momento:

Bia revela nomes dos peões que não pretende manter contato fora da A Fazenda #AFazendaÚltimaChance



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/Kc67ciUFgEpic.twitter.com/of1rCwvgjO — Hora do Faro (@horadofaro) December 18, 2022

Acabou A Fazenda 14 mas as tretas continuam aqui fora! Neste último sábado (17), os integrantes do grupo A: Deolane Bezerra, Bia Miranda, Pétala Barreiros, Lucas Santos, Vini Buttel, Rosi Pinheiros e Tiago Ramos, aproveitaram a noite no show do cantor Wesley Safadão.

Mas, outro membro do reality show rural também estava presente, Shayan Haghbin expulso da edição após uma treta com o ex-namorado da mãe de Neymar. Na ocasião, a vice-campeã não gostou de ver o rival no mesmo local e começou a gritar chamando ele de “tarado”, por conta das acusações que o peão recebeu dentro do programa.

Acontece que, o iraniano foi acusado de observar as meninas do grupo A enquanto elas tomavam banho, também de passar as mãos no corpo delas e colocá-las em situações constrangedoras ao usar roupas que marcavam suas partes íntimas.