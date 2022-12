A Fazenda 14: Vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda ataca Shayan Haghbin durante show: “Tarado”

Durante festa em São Paulo, Bia Miranda pede a retirada de Shay do local e xinga o ex-peão

Acabou A Fazenda 14 mas as tretas continuam aqui fora! Neste último sábado (17), os integrantes do grupo A: Deolane Bezerra, Bia Miranda, Pétala Barreiros, Lucas Santos, Vini Buttel, Rosi Pinheiros e Tiago Ramos, aproveitaram a noite no show do cantor Wesley Safadão.

Mas, outro membro do reality show rural também estava presente, Shayan Haghbin expulso da edição após uma treta com o ex-namorado da mãe de Neymar. Na ocasião, a vice-campeã não gostou de ver o rival no mesmo local e começou a gritar chamando ele de “tarado”, por conta das acusações que o peão recebeu dentro do programa.

Acontece que, o iraniano foi acusado de observar as meninas do grupo A enquanto elas tomavam banho, também de passar as mãos no corpo delas e colocá-las em situações constrangedoras ao usar roupas que marcavam suas partes íntimas.

Ao encontrar com o moreno, Bia Miranda se uniu a outras pessoas que berraram “tarado” e “fora”, pedindo para Shay deixar o local. Um vídeo do momento viralizou na internet, é possível ver nas imagens o iraniano deixando o local com seguranças.

Veja o vídeo:

Lucas Santos foi mais um ex-peão que não gostou nem um pouco de ver sua antiga aliada Moranguinho se unindo ao grupo B da casa.

A dançarina após sair do programa ficou chateada ao ver suas ex-amigas Deolane Bezerra e Pétala Barreiros sendo falsas com ela. Além disso, a advogada também estava atacando e trocando farpas nas redes sociais com o marido da dançarina, Naldo Benny.

Por isso, a morena decidiu se distanciar do grupo A formado dentro da casa e se aproximar do grupo B, que até então eram seus rivais no jogo. Após a recente amizade da morena com os outros peões, Lucas Santos decidiu criticar a postura de Moranguinho e ainda chamou de falsa.