A Fazenda 14: Lucas Santos detona Moranguinho após união com o grupo B: “Falsidade”

Ex-peão Lucas Santos gravou Stories detonando Moranguinho por conta da recente amizade com o grupo B

Lucas Santos foi mais um ex-peão que não gostou nem um pouco de ver sua antiga aliada Moranguinho se unindo ao grupo B da casa.

A dançarina após sair do programa ficou chateada ao ver suas ex-amigas Deolane Bezerra e Pétala Barreiros sendo falsas com ela. Além disso, a advogada também estava atacando e trocando farpas nas redes sociais com o marido da dançarina, Naldo Benny.

Por isso, a morena decidiu se distanciar do grupo A formado dentro da casa e se aproximar do grupo B, que até então eram seus rivais no jogo. Após a recente amizade da morena com os outros peões, Lucas Santos decidiu criticar a postura de Moranguinho e ainda chamou de falsa.

Em seus Stories, o ex-ator de Carrossel disparou: "Primeiro que ela já está toda errada, porque na lavação de roupa suja, uma pessoa que se dizia ser minha aliada, que se dizia ter um carinho especial por mim e tentou lacrar em cima de mim, só que tomou naquele lugar porque o povo viu maldade nela", disse o jovem se referindo as alfinetadas que escutou da mulher de Naldo Benny.

O ator continuou: "Ai agora ela está cheirando o outro grupo... Calma lá, onde eu moro, o nome disso é falsidade. Não sei onde vocês moram, mas aqui é falsidade. Ai vai falar que tinha carinho, tinha carinho é o cacete que tinha carinho. Meu pai amado, falsa. Falsa e acabou", finalizou Lucas.

Mesmo desistindo do jogo e criticando a emissora, Pétala Barreiros fez questão de buscar a vice-campeã de A Fazenda 14 na porta da Record TV. Bia Miranda estava na emissora desde a grande final do programa, cumprindo compromissos contratuais.

Na tarde deste sábado (17) a jovem foi liberada e se surpreendeu com a surpresa feita pela amiga. "Olha o carrão da bichinha!", disse Bia para a influenciadora digital. Em seguida, as duas aliadas se abraçaram e mataram a saudade uma da outra.