A Fazenda 14: Bia Miranda se emociona com depoimento da cantora Gretchen

A vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda, recebe recado especial da sua avó

Após o grande final de A Fazenda 14, os três finalistas do reality show participaram da Cabine da Descompressão, apresentada por Lucas Selfie. Na ocasião, a vice-campeã Bia Miranda assistiu um trecho da live feita por sua avó, a cantora Gretchen.

No vídeo postado antes do resultado final do jogo, a rainha do rebolado prestigiou a jovem pela trajetória do programa e explicou os motivos de não ter puxado mutirão para a neta nas redes sociais.

"Eu tenho muita vontade de, no momento em que você sair vencedora, de te dar um abraço e te dizer uma coisa. Você ganhou ou ganhará esse programa só por mérito seu. Não teve a minha ajuda, não teve mutirão, não teve pedidos. Pelo contrário", disse a morena.

"Muita gente falou da sua educação, do seu jeito de ser... Eu sei de toda a sua história. Você sempre foi muito carinhosa e amorosa comigo", concluiu Gretchen.

Bia Miranda ficou extremamente feliz e emocionada com o depoimento de sua avó: "Amei, me emocionei! A minha avó sempre pé no chão", disse a jovem.

Confira o vídeo do momento especial:

Na madrugada desta sexta-feira (16), durante a final de A Fazenda 14, o ex-peão Vini Buttel foi acusado pelo público do reality show rural de empurrar Adriane Galisteu quando ela tentava se aproximar da vice-campeã, Bia Miranda.

Logo após o anúncio de Bárbara Borges como a grande vencedora do jogo, a apresentadora chamou a neta de Gretchen para receber o carinho de seus aliados do grupo A. Mas, quando Galisteu tenta se aproximar da jovem, é possível ver o modelo empurrando ela para o lado.