Bia Miranda diz que pegou dinheiro emprestado para entrar em 'A Fazenda'

Confinada em 'A Fazenda 14', Bia Miranda precisou de gasolina no carro e dinheiro para estacionamento para embarcar rumo ao reality show

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 22h57

A participante de 'A Fazenda', Bia Miranda, deixará de ser fazendeira em algumas horas e ficou reflexiva com o fim da mordomia.

Vini Buttel comentou como seria frustrante sair da casa em apenas quatro dias, após ter contado para a família que iria. Lucas Santos afirmou que achava que o trâmite do jogo tinha que ser explicado para os familiares para não causar desconforto.

Buttel perguntou se a Record tinha buscado Miranda em casa, ou algo do tipo. Ela negou e disse que pediu dinheiro emprestado. "Não, graças a Deus o meu pai estava online. Foi muito em cima da hora e eu estava sem dinheiro para colocar gasolina para ir ao aeroporto, que é longe. Daí eu pedi R$ 200 para meu pai, vou pagar quando eu chegar", explicou ela.

Apesar de o carro ter sido abastecido, ainda faltou uma quantia para pagar o estacionamento do aeroporto: "Deu R$ 49, ele [o namorado], teve que pedir emprestado para o tio dele, aí ele conseguiu sair", contou disse ela, segundo o site UOL.

Thomaz Costa desabafa sobre A Fazenda

Cansado de tanta confusão envolvendo o participante, Thomaz Costa afirmou estar desmotivado. Após a formação da roça, na última terça-feira (18) em que Thomaz foi vetado da prova do Fazendeiro, ele declarou: “Eu fico até feliz com esse veto, como eu disse eu não tenho mais energia para jogar. Como foi falado aqui hoje, passou os limites do jogo. Na minha opinião 1 milhão e meio não vale para ficar passando por tudo que estamos passando aqui. Fico feliz pelo Shay que vai poder lutar pela prova, batalhar. Eu, se pegasse esse chapéu, teria mais 15 dias aqui dentro. Pô, 15 dias sofridos, está difícil”.