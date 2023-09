Adriane Galisteu surge poderosa em look brilhante na estreia de A Fazenda 15

No comando de mais uma edição de A Fazenda, Adriane Galisteu aposta em vestido brilhante e acessório do universo country

A apresentadora Adriane Galisteu caprichou na escolha do seu look para a estreia de A Fazenda 15, da Record TV, na noite desta terça-feira, 19. A estrela apareceu poderosa na TV com um vestido da estilista Leticia Manzan com direito a franjas e muito brilho. Para completar o visual, ela surgiu com chapéu preto e botas brancas no maior estilo country.

Inclusive, a equipe de Galisteu já revelou qual será a inspiração dela para os looks da temporada. A comunicadora vai investir em roupas de festa com um toque do universo country para apresentar todas as edições de A Fazenda 15 - o que deve ser mais de 100 looks ao longo de toda a temporada.

Nos bastidores da estreia, Adriane comemorou o início de mais um projeto na TV. “Estou muito feliz de estar no comando de mais uma edição de um programa que sempre fui fã. Falo que essa edição é ainda mais especial para mim: um reality, que só prova o seu sucesso, completando 15 anos no ano que a emissora completa 70 anos. E tenho certeza que essa edição será ainda mais incrível”, disse ela.

Adriane Galisteu - Foto: @fotbru; Stylist: Thidy Alvis; Hair: Thiago Fortes; Beleza: Rob Almeida

Adriane Galisteu fala sobre os 50 anos de vida

Neste ano, Adriane Galisteu completou 50 anos de vida e refletiu sobre a maturidade em uma entrevista na Revista CARAS. "A vida me ensinou que as coisas dependem só de você. Eu sempre comento das puxadas de tapete da vida, eu respeito e tenho medo delas, mas isso não tem a ver com os erros que a gente comete. Os dedos sempre foram apontados para mim e eles continuam em riste na minha direção, principalmente nas redes sociais. Qual a necessidade? É um prazer velado em colocar a pessoa para baixo? Recebo críticas pela bunda, peito, nariz. Como lido com isso? Trabalhando! Eu quem pago minhas contas, gosto de mim e fui fazer análise para aprender a lidar comigo mesma e entender até onde o outro tem poder sobre mim", disse ela.

E completou: "E nada me trouxe mais maturidade do que a maternidade. Nem os 50, 60 ou 70 anos são tão importantes como o que aprendo todo dia com o Vittorio".