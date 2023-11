A Fazenda: Rachel Sheherazade se manifesta após resultado da roça: “Contarão comigo”

A jornalista e ex-participante da Fazenda 15 se manifestou em suas redes sociais após o resultado da roça dessa semana

Na madrugada desta sexta-feira, 17, mais um resultado da roça na Fazenda 15 foi revelado. O eliminado da semana foi o cantor Sander Mecca, que teve menos votos para ficar que os participantes Lucas Souza e Márcia Fu.

Rachel Sheherazade, que estava no grupo Pôr-do-sol liderado por Lucas, fez mutirões e campanhas para que o amigo ficasse na competição. Após o resultado, a ex âncora do SBT celebrou o resultado nas redes sociais.

Em seu perfil do X (antigo Twitter), a jornalista compartilhou uma foto da atual formação do grupo do qual era aliada, formado por Lucas, Jaquelline, Kally e André Gonçalves. Na legenda, a loira refletiu sobre a amizade.

“Amizade de verdade vence a distância, o confinamento, permanece apesar do tempo. Amizade que se preza não se cala: ela sofre, ela torce, ela apoia, ela vibra! Meus amigos no jogo contarão sempre comigo aqui fora. E não tem um hater no mundo que vai me impedir de lutar por eles”, declarou a participante expulsa do reality.

Rachel ainda compartilhou um outro vídeo para celebrar a permanência do militar no jogo. A jornalista compartilhou um clipe antigo, de quando ainda estava na Fazenda, em que abraçava Lucas e comemorava com ele. “Queria dar esse abraço nele. Obrigada fadinhas [fãs de Sheherazade]. Nosso gigante gentil continua no jogo”, disse a ex-Fazenda.

Ainda nessa semana, Lucas Souza caiu no choro por estar na berlinda mais uma vez. O ex-marido de Jojo Todynho surgiu na área externa da sede e desabafou para si mesmo, em lágrimas.

Eu não achei que seria tão difícil. Toda hora, toda hora [na roça]! Seja forte, rapaz. Seja forte! Te falei que não ia ser fácil, que desde o primeiro dia você seria esculachado. Você se meter aqui e é óbvio que o povo te colocaria na roça mil vezes", disse ele enquanto chorava.

Mensagem especial!

Após ser salva da eliminação, Márcia Fu dedicou sua permanência ao seu filho. E aqui fora, o menino gravou um vídeo especial para agradecer a todos que votar para que a mãe ficasse no programa.

“Oi, eu sou o Gabriel e eu quero agradecer muito os votos para a minha mãe ficar na fazenda. E ela é um orgulho para mim! Eu te amo, mãe!”, disse o menino de 11 anos que foi o motivo para que Márcia tenha entrado no reality.