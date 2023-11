A Fazenda 15: Sander Mecca é eliminado do reality show

Noite de eliminação em A Fazenda 15 termina com a saída de Sander Mecca após roça contra Lucas Souza e Márcia Fu

O peão Sander Mecca foi o eliminado de A Fazenda 15, da Record TV, nesta quinta-feira, 16. Ele foi o menos votado em uma roça contra Lucas Souza e Márcia Fu e deixou o confinamento.

Na roça, ele recebeu apenas 6,32% dos votos do público. Vale lembrar que Sander foi parar na roça por causa da dinâmica do Resta Um, já que foi quem sobrou no jogo.

"A mais insana que eu já vivi. Para quem fica a minha torcida? Para o WL. Quem eu quero ver fora? A Márcia", disse ele.

Premonição? Sander já cogitava sua saída de A Fazenda 15

Em suas últimas horas em A Fazenda 15, o peão Sander Mecca teve um pressentimento negativo sobre a roça da semana. Cogitando a possibilidade de ser eliminado, ele fez uma pergunta sobre os bastidores da atração.

Em conversa com seus amigos, Sander perguntou: “Que horas será que a eu vou encontrar a minha família?”. E Alicia respondeu: “Se você for eliminado hoje, fala: ‘eu não aceito, hoje não vai dar’”. Porém, ele insistiu: “Só quero saber que horas vou poder encontrar minha esposa”.

Então, Yuri tentou tirar o pensamento negativo de eliminação da cabeça do amigo. “Não vai ser hoje, se Deus quiser”. Apesar disso, Sander refletiu: “Gente, se tiver que ser, vai ser! Não tem problema. Eu fiz minha caminhada até aqui. Não é sobre quem é melhor, sobre quem é pior. Acho que é mais movimentar o jogo. Os dois movimentam bastante o jogo. A Márcia é chata, com todos os defeitos, mas deve estar o maior entretenimento. Eu estou feliz com a minha caminhada até aqui”.

Por fim, ele disse: "Só de entrar eu sou vitorioso, mas eu ia ficar meio sentido se tivesse saído na segunda roça. Pô, não deu nem tempo de ganhar seguidor, das pessoas me conhecerem. Dois meses aqui... as pessoas me conhecem".