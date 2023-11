A Fazenda 15: Previsão? Sander levanta questionamento sobre o pós-eliminação

Na roça da semana, Sander faz pergunta sobre como funciona após a eliminação em A Fazenda 15

O peão Sander Mecca pode estar com um pressentimento negativo sobre a roça da semana em A Fazenda 15, da Record TV. Ele disputa a preferência do público contra Márcia Fu e Lucas Souza, sendo que um deles vai ser eliminado na noite desta quinta-feira, 16. Cogitando a possibilidade de ser eliminado, ele fez uma pergunta sobre os bastidores da atração.

Em conversa com seus amigos, Sander perguntou: “Que horas será que a eu vou encontrar a minha família?”. E Alicia respondeu: “Se você for eliminado hoje, fala: ‘eu não aceito, hoje não vai dar’”. Porém, ele insistiu: “Só quero saber que horas vou poder encontrar minha esposa”.

Então, Yuri tentou tirar o pensamento negativo de eliminação da cabeça do amigo. “Não vai ser hoje, se Deus quiser”. Apesar disso, Sander refletiu: “Gente, se tiver que ser, vai ser! Não tem problema. Eu fiz minha caminhada até aqui. Não é sobre quem é melhor, sobre quem é pior. Acho que é mais movimentar o jogo. Os dois movimentam bastante o jogo. A Márcia é chata, com todos os defeitos, mas deve estar o maior entretenimento. Eu estou feliz com a minha caminhada até aqui”.

Por fim, ele disse: "Só de entrar eu sou vitorioso, mas eu ia ficar meio sentido se tivesse saído na segunda roça. Pô, não deu nem tempo de ganhar seguidor, das pessoas me conhecerem. Dois meses aqui... as pessoas me conhecem".

Saiba como foi a prova do fazendeiro da semana

Na noite desta quinta-feira, 15, os roceiros Sander Mecca, Lucas Souza e Jaquelline Grohalski disputaram a prova do fazendeiro. A disputa da semana exigiu que os peões tivessem agilidade, memória e sorte. No final da prova, Jaquelline se deu bem e escapou da roça.

Na prova, os participantes colocaram quatro sapos em uma bancada com alavancas. Eles tiveram que identificar as imagens repetidas em um telão e apertar o giroflex. Caso acertasse quais eram as imagens repetidas, o peão empurrava duas alavancas do adversário para tentar derrubar os sapos. Caso errasse a resposta, o peão puxava a própria alavanca. O campeão foi quem terminou o jogo com pelo menos um sapo na bancada.

Sander foi o primeiro eliminado. Na segunda rodada, Lucas e Jaquelline duelaram e ela se deu bem, vencendo a prova.

Com isso, Sander e Lucas se juntaram à Márcia Fu na roça da semana e um deles será eliminado na noite de quinta-feira, 16.