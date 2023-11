Quem é o filho de Márcia Fu? Menino faz rara aparição em novo vídeo

Márcia Fu fala sobre o filho em várias ocasiões do confinamento de A Fazenda 15. Saiba quem é o herdeiro dela

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu é apaixonada pelo seu filho, Gabriel, de 11 anos. Ao longo do seu confinamento em A Fazenda 15, da Record TV, ela sempre fala do herdeiro e dedica os momentos especiais e de vitória para o menino. Afinal, quem é o filho de Márcia Fu?

Na madrugada desta sexta-feira, 17, o menino Gabriel fez uma rara aparição nas redes sociais da mãe para deixar um recado pra lá de especial. Ele apareceu em um vídeo de agradecimento pelos fãs que votaram para a mãe ser salva na roça da semana - já que ela enfrentou a berlinda contra Lucas Souza e Sander Mecca, que foi o eliminado da rodada.

Nas imagens, o filho dela apareceu em uma piscina e disse: “Oi, eu sou o Gabriel e eu quero agradecer muito os votos para a minha mãe ficar na fazenda. E ela é um orgulho para mim! Eu te amo, mãe!”.

Gabriel nasceu em 2012 e é o motivo para Márcia Fu ter entrado em A Fazenda 15. Ela já contou que quer o dinheiro do prêmio de R$ 1,5 milhão para dar uma vida confortável para o seu filho.

“Ela topou por conta do filho, o Gabriel, que está com 11 anos. Ela entrou pensando no futuro dele. Claro, é uma oportunidade de estar na mídia, mas o propósito dela é garantir o futuro do Gabriel, até porque ela é mãe solo”, afirmou a irmã dela, Cida, ao programa Notícias da TV.

Ela ainda completou: “O principal plano [se ela vencer] é cuidar do Gabriel, estar mais segura financeiramente, afinal, depois do golpe que ela levou, não restou patrimônio, para abdicar de uma longa briga que levaria anos, ela preferiu renunciar muitas conquistas próprias que, sem dúvidas, foram muito suadas, desde os 14 anos trabalhando sob fortes pressões psicológicas”.

Quem é Márcia Fu?

Márcia Fu é ex-jogadora de vôlei e fez história em sua época nas quadras. Ela iniciou a carreira aos 14 anos na Seleção Mineira e foi para a Seleção Brasileira apenas um ano depois. Junto com seu time, ela ganhou Olimpíadas e Jogos Panamericanos e também foi indicada como melhor jogadora do mundo em várias ocasiões. Ao longo de sua carreira, ela também sofreu lesões e fez mais de 10 cirurgias. Ela deixou as quadras ao descobrir um câncer na bexiga em 2001 e chegou a ser secretária de esportes de Juiz de Fora, em Minas Gerais.