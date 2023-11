A Fazenda: Por que o Lucas Souza chorou?

Lucas Souza cai no choro em A Fazenda 15 e diz: ‘Não achei que seria tão difícil’

O peão Lucas Souza ficou emocionado e chorou durante a madrugada em A Fazenda 15, da Record TV. Em um momento sozinho, ele desabafou sobre estar em um período de conflitos no confinamento e ter ido parar na roça mais uma vez.

Enquanto chorava, ele falou sobre a necessidade de ser forte neste momento de desafio. "Eu não achei que seria tão difícil. Toda hora, toda hora [na roça]! Seja forte, rapaz. Seja forte! Te falei que não ia ser fácil, que desde o primeiro dia você seria esculachado. Você se meter aqui e é óbvio que o povo te colocaria na roça mil vezes", afirmou ele.

Então, ele disse: "Tenho os meus erros, vou do 8 ao 80 em menos de um minuto, mas esse é você. Jogue com o seu coração. […] Não trate soberba com soberba, seja humilde. Soberba se bate com humildade, não deixe ninguém te humilhar. Eu não vim aqui para ser humilhado ou ser o que não sou. Não é porque me meti em polêmica que tenho que ser julgado pelo resto da minha vida".

Ele está na roça de A Fazenda 15 e vai participar da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 15.

Em cima da cerca, Lucas conversa sozinho, chora e desabafa:



Adriane Galisteu faz vídeo nos bastidores de A Fazenda 15

A apresentadora Adriane Galisteu revelou um pouco de como funciona os bastidores de A Fazenda 15, da Record TV. Em um vídeo no YouTube, ela invadiu os corredores dos espelhos da sede da atração para mostrar como é o outro lado dos vários espelhos espalhados pelo local.

Nas imagens, ela surgiu em um corredor escuro com as câmeras e conseguiu ver os peões dentro da sede sem que eles soubessem que ela estava ali. "É o lugar mais importante de toda A Fazenda, só pessoas autorizadas podem entrar. Tudo o que acontece aqui dentro é segredo de estado”, disse ela.

E completou: “Tudo que a gente vê dentro da sede é tudo através de um espelho que eles nem sonham que a gente está ali atrás. São 400 pessoas trabalhando aqui”.