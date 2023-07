A Fazenda: Eliminação de Adriana Bombom foi marcada por desespero; relembre

Segunda eliminada de A Fazenda 2, Adriana Bombom teve reação emocionante ao receber notícia de Britto Jr

Não só de brigas é lembrado o reality A Fazenda. O programa também é marcado por momentos emocionantes, como o que aconteceu com Adriana Bombom (49) durante sua primeira passagem pela competição rural da Record TV.

Em 2009, Adriana esteve no elenco de A Fazenda 2, quando o programa ainda era apresentado por Britto Jr. Na época, ela foi a segunda eliminada da atração com 46% dos votos do público.

Ao receber o resultado do apresentador, Bombom teve uma crise de choro impactante e demorou a abandonar o espaço de eliminação. Ela precisou da ajuda de Brito, que, emocionado, tentou confortá-la ao vivo.

"Porque? Eu fiz tudo certo, onde é que eu errei, Brito? Você não sabe o que está acontecendo na minha casa, você não tem noção", dizia ela, enquanto chorava bastante.

Meses depois, Adriana Bombom anunciou publicamente sua separação do cantor Dudu Nobre, com quem teve um relacionamento entre 2001 e 2009. Os dois são pais de duas garotas Olivia e Thalita Nobre.

Em entrevista recente ao podcast Papagaio Falante, a artista revelou para Sérgio Mallandro, que ela foi traída pelo ex-marido enquanto estava confinada no reality show e que apenas aceitou o convite para tentar se livrar do período conturbado que estava passando com a possível separação.

"Quando eu fui para A Fazenda, estava passando por um momento muito delicado na minha vida pessoal. Muito delicado, mas muito. Coisa de separação, filhos", relembrou ela, que completou: "Eu pensei em entrar [na Fazenda] para esparecer e quando voltasse resolveria o que tivesse pra ser feito no meu casamento".

Assim como ela previu ao ser eliminada, Bombom disse que ao chegar em casa, acabou tendo que enfrentar uma dura realidade: "Quando eu voltei, a casa estava virada de pernas para o ar. Já tinha tido outras pessoas na minha casa".