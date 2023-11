A Fazenda 15: Arrependido? Cezar Black diz: ‘Nunca mais!’

Após ficar aos prantos na sede de A Fazenda 15, Cezar Black faz desabafo sobre o rumo do seu jogo no reality show da Record TV

O enfermeiro Cezar Black surpreendeu ao demonstrar um certo arrependimento de ter entrado em seu segundo reality show. Ele já participou do Big Brother Brasil 23 e está confinado em A Fazenda 15. O desabafo aconteceu enquanto ele refletia sobre o rumo do seu jogo na atração rural.

“É desanimador ver o que está acontecendo. Me faz questionar o tanto de energia que gasto em me posicionar e ser verdadeiro no jogo”, disse ele para Kally Fonseca, com quem vive um affair na atração.

Então, ele continuou seu desabafo e disse que não quer mais fazer outro reality show. “Começo a questionar se o meu jogo é o que o Brasil quer ver… O que eu fiz aqui, se tivesse feito metade no outro reality, ou estava cancelado ou bem na fita. A gente não sabe o que o público está esperando. Vão acabar ficando na final os três: André Gonçalves, Jaquelline e Márcia Fu. Já estou até vendo. Bicho, eu nunca mais participo de um reality na vida!”, afirmou.

Cezar Black ficou aos prantos na sexta-feira

O enfermeiro Cezar Black ficou abalado com o que aconteceu na gravação do programa Hora do Faro, da Record TV, durante a tarde desta sexta-feira, 24, em A Fazenda 15. A dinâmica não foi exibida na transmissão ao vivo do reality show. O público apenas conseguiu ver a reação do peão após o fim da atividade.

Quando as câmeras voltaram a funcionar ao vivo, Black apareceu chorando muito e soluçando em uma cama no quarto. Lá, ele ficou embaixo do edredom e com Shay ao seu lado, que tentava consolar o amigo.

Então, Kally entrou no quarto e pediu para Black não ficar abalado. “O que eles querem é isso, desestabilizar. Fazer a pessoa que tem razão se sentir culpada”, disse ela. E Radamés completou: “Pessoas que eu jamais imaginaria que te atacassem, te atacaram”.