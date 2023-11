A Fazenda 15: Cezar Black chora muito após dinâmica

Confinado em A Fazenda 15, Cezar Black fica abalado após gravação e é flagrado aos prantos na cama e embaixo do edredom no quarto

O enfermeiro Cezar Black ficou abalado com o que aconteceu na gravação do programa Hora do Faro, da Record TV, durante a tarde desta sexta-feira, 24, em A Fazenda 15. A dinâmica não foi exibida na transmissão ao vivo do reality show. O público apenas conseguiu ver a reação do peão após o fim da atividade.

Quando as câmeras voltaram a funcionar ao vivo, Black apareceu chorando muito e soluçando em uma cama no quarto. Lá, ele ficou embaixo do edredom e com Shay ao seu lado, que tentava consolar o amigo.

Então, Kally entrou no quarto e pediu para Black não ficar abalado. “O que eles querem é isso, desestabilizar. Fazer a pessoa que tem razão se sentir culpada”, disse ela. E Radamés completou: “Pessoas que eu jamais imaginaria que te atacassem, te atacaram”.

Lucas Souza participou do programa Hora do Faro

O ex-militar Lucas Souza apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 24, para contar que vai voltar ao estúdio da Record TV para uma gravação especial. Ele foi convidado para participar do programa Hora do Faro, de Rodrigo Faro, e a gravação acontece nesta tarde. Assim, este será o primeiro compromisso oficial dele após ter desistido de A Fazenda 15 na última quarta-feira, 22.

Nos stories do Instagram, o rapaz surgiu sorridente e contou sobre o seu compromisso na emissora. "Acabei de pegar meu celular, já vi algumas informações aqui, já conversei com a minha família. Gente, que doideira, que sentimento bom. Quero falar para vocês que está tudo bem, hoje vai ser um dia corrido, vou para a Record, fazer gravação do 'Hora do Faro' hoje, vou gravar algumas coisas lá com eles. Espero que vocês fiquem ligados", disse ele.

E completou: "Mais tarde, eu vou ligar para a mãe da Jaquelline, vou falar com ela, com a Bella. É isso aí, bora ficar ligado aqui".