A Fazenda 14: Tati Zaqui se declara ao vivo para Thomaz: “Meu prêmio está aqui”

Os pombinhos, Tati Zaqui e Thomaz Costa seguem apaixonados fora de ‘A Fazenda 14’

O amor está no ar! Thomaz Costa e Tati Zaqui não ganharam o prêmio de R$1,5 milhão, mas ganharam um ao outro.

Juntos desde a segunda semana do reality show rural, os dois eliminados se conheceram no programa e também começaram a namorar durante A Fazenda 14. O ex-ator de Carrossel pediu a funkeira em namoro durante a festa final do reality show rural, na madrugada desta quarta-feira (14).

Durante a final do programa, nesta quinta-feira (15), Galisteu questionou a cantora se valeu a pena o jogo: “Tati, você não conseguiu ser fazendeira, mas você achou um mozão para chamar de seu. Valeu a pena?”.

Apaixonada, a funkeira respondeu: “Nossa, com certeza. Meu prêmio está aqui, eu não tenho dúvidas disso”.

Thomaz também fez sua declaração para a amada: “Eu não imaginava e é o que mais surpreendeu a gente, porque os dois não imaginavam isso. A gente passou a primeira semana e na segunda começou a rolar um interesse”.

Bia Miranda, participante mais nova das edições de A Fazenda, foi a vice-campeã da décima quarta edição. Após receber 35,03% dos votos do público, a peoa leva para casa um carro 0km e muitos fãs conquistados.

A jovem veio direto do paiol para a sede do programa, onde concorreu com mais quatro participantes e ganhou a preferência do público para entrar no jogo.

Apesar de ser neta de consideração da cantora Gretchen, Bia vem de um passado humilde e muito trabalhador. Em diversos momentos no jogo contou sua história e emocionou muitas pessoas com as suas falas. Apesar de ser considerada mal educada por um grupo, Bia conquistou um público muito grande e saiu amada do reality show.