A Fazenda 14: Do paiol à final: Bia Miranda é a vice-campeã de ‘A Fazenda 14’

A neta de Gretchen, Bia Miranda termina em segundo lugar no reality show rural

Bia Miranda, participante mais nova das edições de A Fazenda, foi a vice-campeã da décima quarta edição. Após receber 35,03% dos votos do público, a peoa leva para casa um carro 0km e muitos fãs conquistados.

A jovem veio direto do paiol para a sede do programa, onde concorreu com mais quatro participantes e ganhou a preferência do público para entrar no jogo.

Apesar de ser neta de consideração da cantora Gretchen, Bia vem de um passado humilde e muito trabalhador. Em diversos momentos no jogo contou sua história e emocionou muitas pessoas com as suas falas. Apesar de ser considerada mal educada por um grupo, Bia conquistou um público muito grande e saiu amada do reality show.

Durante a reta final, a morena repetiu diversas vezes sua surpresa de ter sido escolhida para entrar para A Fazenda 14, por ter concorrido ao lado de tantas pessoas famosas.

Confira o momento da vice-campeã:

Bia ficou no segundo lugar e levou um carro 0km 🥈🚗 #FinalAFazendapic.twitter.com/INS47srNfD — A Fazenda (@afazendarecord) December 16, 2022

A Fazenda 14 chegou ao fim e Bárbara Borges é a grande campeã do reality show! A atriz recebeu 61,14% dos votos do público, se tornando a favorita do programa e a nova milionária, com o prêmio de R$1,5 milhão. Bia Miranda, segunda colocada com 35,03%, levou um carro 0km para casa. Iran Malfitano ficou em terceiro lugar após receber 3,83% dos votos.

A ex-paquita ganhou visibilidade no programa após virar alvo de ameaças vindas de Deolane Bezerra. Por isso, protagonizou diversas brigas com a advogada e as aliadas do grupo A, principalmente, Pétala Barreiros e a vice-campeã, Bia Miranda.