A Fazenda 14: Tati Zaqui detona Pétala: ‘Fala de Deus, mas quer conflito’

Cantora Tati Zaqui detona Pétala em conversa e não está convencida com os dicursos da rival

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 21h01

Nesta terça-feira, 27, a cantora de funk Tati Zaqui (28) disse que não está convencida com os discursos que Pétala Barreiros tem no reality show rural A Fazenda 14. Ela deu a entender que a influenciadora mente ao falar sobre sua fé, já que sempre estava envolvida em outro reality da Record.

Durante uma conversa com Thomaz Costa, Tati disse: “Não adianta ficar falando de Deus, dizer que é pecadora, mas quer conflito. Por isso que eu não gosto dela. Ela pode enganar o Brasil, pode enganar geral aqui dentro, mas não me engana”, admitiu a cantora.

"Ela ama fazer uma intriga mesmo. Ontem no bagulho do leite condensado, que o Pelé falou dela, ela falou: 'Se eu fosse inteligente, eu faria igual ao Thomaz que guardou leite condensado na gaveta do quarto'. E quem fez isso foi a Bia, ela só guardou na minha gaveta porque eu deixei”, acrescentou o ator.

E Tati completa: “Ela estava querendo botar a responsabilidade no seu c*. A Bia é outra que não me desce”.

Veja o vídeo da conversa entre Tati Zaqui e Thomaz Costa:

Eita 👀 Tati fala de Pétala para Thomáz e diz que não adianta ela ficar falando de Deus e querer fazer conflito. Thomáz fala que ontem pétala disse q ele guardou o leite condensado, mas foi Bia #AFazenda#AFazenda14pic.twitter.com/V6j9ln8UZH — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) September 27, 2022

Tati Zaqui diz que amizade com Ingrid Ohara acabou

Deborah Albuquerque questionou Tati Zaqui sobre a briga entre as peoas: “Tô sem entender até agora”, querendo que ela explicasse. “Na hora de colocar no c* de alguém, veio pro meu. Todo mundo fez o bagulho, mas na hora veio pro meu. Eu não sou assim. Não vou, não quero, não tenho a menor vontade. Não é o jogo, é razão, me sinto 100% na minha razão. Não é assim, ela não pode falar o que ela quer e depois achar que vai ficar tudo bem. Tá maluca. Não quero. Achei falsa. Muito falsa”, contou a cantora.

A briga entre Tati e Ingrid surgiu durante uma dinâmica no programa “Hora do Faro”, quando Tati colocou a influenciadora como “Não tem como defender”, após Ingrid afirmar que se sentiu pressionada pela artista, que considerava amiga.

“A gente não é amiga então? Bom saber”, disse Ingrid. “Pra mim, não, você disse que se sentiu pressionada por mim e eu nunca te pressionei”, rebateu Tati. “Me senti pressionada, não só com palavras, às vezes é um olhar”, conclui a influenciadora.