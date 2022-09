A Fazenda 14: “Por que a graça?”, dispara Ruivinha de Marte para Pétala após deboche da peoa

Durante dinâmica para a Prova de Fogo, a ex-mulher de Marcos Mix, Pétala Barreiros debocha da companheira de reality

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 00h48

Na tarde deste domingo (18), os peões se reuniram para a realização da Prova de Fogo, dinâmica que elege o participante dono do poder do lampião. O ator Iran Malfitano disputou contra o iraniano, Shayan Haghbin, e levou a melhor na prova.

Na dinâmica, os dois participantes tiveram que escolher a equipe do adversário. No momento que Iran falou o nome de Ruivinha de Marte para o time de Shayan, Pétala Barreiros deu risada com tom de deboche. Em seguida, a cantora perguntou: “Por que a graça?”.

Envergonhada da situação, a influencer digital respondeu que estava rindo de outra coisa. Após vídeo do momento circular na internet, a equipe responsável pelas redes sociais da peoa disse:

“Nesse momento, o Iran tinha que escolher a equipe do Shay. Como a Ruivinha é muito próxima de Iran, a Pétala achou cômico ele escolher ela para a equipe do Shay, e por isso ela riu. A ruivinha entendeu mal, e interpretou que ela estava rindo de deboche. A Pétala pediu desculpas pelo mal-entendido.”

Confira o momento que Pétala da risada do nome de Ruivinha de Marte:

Durante a tarde deste domingo (18), ocorreu a primeira Prova de Fogo do reality A Fazenda 14, o ator Iran Malfitano venceu a disputa contra o ex-participante do reality Casamento às Cegas Brasil, Shayan Haghbin. O peão ganhou o primeiro lampião da temporada e poderá anular até três votos durante a formação da roça, que ocorre ao vivo na segunda-feira (19).

A dinâmica decidiu quais participantes disputariam a prova, os peões Iran e Shayan foram os sortudos e cada um escolheu a equipe do adversário. Iran selecionou Deborah Albuquerque, Bia Miranda, Ruivinha de Marte, Kerline Cardoso, Moranguinho, Pétala Barreiros e Alex Gallete para competirem com o adversário. Na sequência, Shayan elegeu Rosiane Pinheiro, Deolane Bezerra, Bárbara Borges, Tati Zaqui, Ingrid Ohara, Bruno Tálamo e Thomaz Costa para o grupo de Iran.