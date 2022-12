A Fazenda 14: Deolane revela acordo que a Record TV tentou fazer após sua saída: “Tentaram me calar”

Deolane detona a produção de A Fazenda 14 e conta toda a mentira que envolve o programa

A live feita por Deolane Bezerra na noite desta quarta-feira (7) vem sendo o assunto mais comentado em todas as redes sociais. Sem papas na língua e sincera, a advogada revelou diversas atrocidades que passou dentro de A Fazenda 14.

Após expor o diretor, a produção do programa e até a apresentadora, Deolane contou que assim que deixou o jogo, ao receber a notícia que sua mãe estava no hospital e também por ter ouvido a baderna que seus fãs fizeram na porta da sede do programa, a produção do reality show rural tentou calar ela.

Segundo Deolane, foi oferecido um acordo onde a peoa não precisaria pagar a multa por ter saído do programa, receberia o seu cachê e também por todas as publicidades feitas dentro da casa. Em troca, ela teria que ficar quieta e não falar nada sobre A Fazenda 14 e a Record TV.

A loira também afirmou que a produção disse que ela tinha grandes chances de vencer o jogo e apesar do resultado da roça falsa, o vencedor ainda não estava decidido. Mas, a advogada preferiu ser verdadeira com seus seguidores e fãs, contando toda a verdade do programa e tudo que ela passou lá dentro.

Veja a live completa:

O feno realmente está pegando fogo! Na noite desta quarta-feira (7), Deolane Bezerra, ex-participante de A Fazenda 14, que desistiu do jogo nesta semana, decidiu fazer uma live em seu canal no YouTube contando todos os podres do reality show da Record TV.

Com mais de 400 mil pessoas assistindo simultaneamente e quase 3 horas de live, a advogada falou todos os absurdos que passou dentro do programa e aproveitou para detonar o diretor, Rodrigo Carelli e a apresentadora, Adriane Galisteu.