A Fazenda 14: Deolane Bezerra faz live bombástica e detona A Fazenda: “A maior mentira da televisão”

Deolane abre o jogo e conta sobre a manipulação da edição de A Fazenda 14

O feno realmente está pegando fogo! Na noite desta quarta-feira (7), Deolane Bezerra, ex-participante de A Fazenda 14, que desistiu do jogo nesta semana, decidiu fazer uma live em seu canal no YouTube contando todos os podres do reality show da Record TV.

Com mais de 400 mil pessoas assistindo simultaneamente e quase 3 horas de live, a advogada falou todos os absurdos que passou dentro do programa e aproveitou para detonar o diretor, Rodrigo Carelli e a apresentadora, Adriane Galisteu.

O principal fato apresentado por Deolane foi sobre a manipulação que a edição fez para passar durante o programa ao vivo. Segundo a loira, ela foi extremamente prejudicada, pois era exibido apenas as suas brigas e discussões com os outros participantes e nunca os momentos de brincadeiras e risadas que ela tinha ao lado de seus aliados.

“Até eu me achei uma louca vendo dois dias do programa ao vivo”, enfatizou Deolane.

A ex-peoa mencionou que diversas vezes era agredida verbalmente durante o dia pelos seus rivais, como Deborah Albuquerque,Pelé MilFlows e Bárbara Borges, mas isso apenas os usuários do PlayPlus podiam assistir, porque a produção não passava na edição ao vivo. “As câmeras não filmavam o grupo A em momentos de afetos e brincadeiras”, declarou.

Para a advogada, em um certo momento do jogo, eles precisaram escolher um vilão e um mocinho, por isso, ela ficou taxada como a malvada e Babi a santa. Um exemplo, foi uma postagem realizada pelo Twitter oficial de A Fazenda 14, onde foi postado a atriz feliz e dançando e depois, um vídeo de Deolane com a cara emburrada, ao invés de curtindo a festa. Mas na verdade, o que tinha ocorrido foi que após ouvir uma música de seu falecido namorado, MC Kevin, ela ficou chateada.

Na própria live, a advogada mostrou um print de sua irmã entrando em contato com os responsáveis pelas postagens e explicando o que aconteceu, logo em seguida a legenda foi alterada. “Foram feitas postagens que levavam os seguidores ao erro”, disse Deolane.

Por fim, a advogada enfatizando que A Fazenda é a maior mentira da televisão brasileira.

Assista a live completa:

Na noite desta quarta-feira (7), Bárbara Borges venceu a última prova do fazendeiro de A Fazenda 14 e se livrou da eliminação do reality, que acontece amanhã (8). Na disputa contra Moranguinho e André Marinho, os peões precisavam dar as respostas certas sobre conhecimentos gerais, o único homem a disputar a prova foi o primeiro a ser eliminado.

Babi e Moranguinho disputaram até o final, mas a atriz levou a melhor, se tornando a dona do último chapéu do reality show rural. Mas, ao comemorar sua vitória, a loira saiu correndo pela arena e acabou machucando o ombro, precisando de atendimento médico.