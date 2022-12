A Fazenda 14: Bárbara Borges vence a última prova do reality show

Bárbara foi a grande campeã da noite, e Bia Miranda, André e Moranguinho estão na roça

Na noite desta quarta-feira (7), Bárbara Borges venceu a última prova do fazendeiro de A Fazenda 14 e se livrou da eliminação do reality, que acontece amanhã (8). Na disputa contra Moranguinho e André Marinho, os peões precisavam dar as respostas certas sobre conhecimentos gerais, o único homem a disputar a prova foi o primeiro a ser eliminado.

Babi e Moranguinho disputaram até o final, mas a atriz levou a melhor, se tornando a dona do último chapéu do reality show rural. Mas, ao comemorar sua vitória, a loira saiu correndo pela arena e acabou machucando o ombro, precisando de atendimento médico.

Por conta do fim do reality, Babi estará imune apenas na roça desta quinta-feira (8), já na do próximo domingo a peoa pode deixar o jogo.

Confira a vitória de Babi:

Bia Miranda, Moranguinho e André Marinho disputam a preferência do público na eliminação de amanhã.

A manhã desta quarta-feira (7) já começou animada e com punição no reality show rural. Bia Miranda não conseguiu fazer o trato dos animais porque estava acendendo o fogão a lenha, apesar de pedir ajuda, a jovem não recebeu, levando a casa a tomar uma punição gravíssima, ficando 48h sem gás.

Logo que o primeiro sinal tocou e a neta de Gretchen não conseguiu ir fazer os animais, ela virou para Iran Malfitano e disse: “Iran, vamos levar punição, eu não terminei aqui ainda”, porém ele não respondeu nada. Logo em seguida, a produção soltou mais um alarme avisando a punição.