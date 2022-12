A Fazenda 14: Bia Miranda causa punição gravíssima e culpa Pelé MilFlows

A jovem, Bia Miranda, não conseguiu ir cuidar dos animais na hora certa e deixou a casa 48h sem gás

A manhã desta quarta-feira (7) já começou animada e com punição no reality show rural. Bia Miranda não conseguiu fazer o trato dos animais porque estava acendendo o fogão a lenha, apesar de pedir ajuda, a jovem não recebeu, levando a casa a tomar uma punição gravíssima, ficando 48h sem gás.

Logo que o primeiro sinal tocou e a neta de Gretchen não conseguiu ir fazer os animais, ela virou para Iran Malfitano e disse: “Iran, vamos levar punição, eu não terminei aqui ainda”, porém ele não respondeu nada. Logo em seguida, a produção soltou mais um alarme avisando a punição.

Moranguinho que estava perto da amiga, falou para a aliada que ela deveria chamar Pelé, fazendeiro da semana, para ajudá-la: “O Pelé está dormindo? Mas ele é o fazendeiro, ele tinha que acender a fogueira para você ir fazer as ovelhas”, Bia rebateu que não iria acordar o fazendeiro. “Mas eu não vou acordar. Pra que, pra ele jogar na minha cara?”, respondeu ela.

Apesar do pouco número de participantes dentro de A Fazenda 14, a formação da roça desta terça-feira (6) não deixou de ter brigas e atritos entre os rivais do jogo. Apenas os peões que podiam levar votos eram André Marinho, Iran Malfitano e Bárbara Borges, dessa forma, os participantes do grupo B e André, que se intitula do grupo C, precisaram votar entre si.

Ao declarar seu voto em André, o ator Iran argumentou que a loira esteve ao seu lado no jogo do começo ao fim e apesar de ser muito amigo de André, neste momento teria que votar no peão.