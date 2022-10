A Fazenda 14: Alex combina estratégia para Bia não ganhar prova: "Dá uma rasteira nela, dá um soco na cara dela”

Peões combinam estratégia para Bia Miranda não ganhar o chapéu do fazendeiro

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 23h55

Em conversa com Shayan e Kerline Cardoso, nesta segunda-feira (10), o fazendeiro da semana confessou estar receoso de Bia Miranda ganhar a próxima Prova do Fazendeiro.

Ao que tudo indica, a neta de Gretchen será indicada à roça pelo voto dos participantes da casa e caso não seja vetada da prova, pode se tornar a nova fazendeira do reality show rural.

Com medo deste cenário, Alex Gallete disse: “A Bia não pode voltar não [...] você falou ‘ai é sorte’, foda-s*, dá uma rasteira nela, dá um soco na cara dela, desmaia, acaba com a prova no ao vivo, faz alguma coisa”.

Vale lembrar que os peões do lado B da casa, estão planejando sobrar na dinâmica do resta um, para um deles irem para o último banquinho da roça e vetarem Vini Buttel, possível voto do fazendeiro. Dessa forma, caso Bia seja indicada à roça, ela participará da Prova do Fazendeiro, que acontece na próxima quarta-feira (12).

Veja a conversa entre os participantes:

Em conversa com Pelé Milflows, ganhador da última prova de fogo e dono dos poderes do lampião que serão usados na formação da roça de amanhã (11), Vini Buttel comentou que não gostaria de ir para a roça.

Após o peão disparar diversas vezes a palavra “não quero ir para a roça”, ele fez uma proposta para Pelé: “quer negociar? Quer ir para 30? Fazemos um acordo aqui!”, disparou o ex-participante do De Férias com Ex Brasil.