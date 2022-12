A Fazenda 14: Adriane Galisteu manda indireta ao vivo para Deolane Bezerra: “Bateu o sino?”

Galisteu debocha ao vivo das acusações feitas por Deolane contra A Fazenda 14

A Fazenda 14 segue causando muita polêmica e treta, mas dessa vez, foi fora do jogo e a responsável por levar o público cair na risada foi a própria apresentadora do programa, Adriane Galisteu.

Acontece que, na noite desta quarta-feira (7), a ex-participante que pediu para sair do programa, Deolane Bezerra, fez uma live em seu canal no YouTube que até o momento tem mais de 2 milhões de transmissões, contando todas as injustiças que sofreu dentro do reality show. E sobrou até para Galisteu, que foi duramente criticada pela advogada.

Mostrando que tem senso de humor, ao finalizar a edição desta quinta-feira (8), a apresentadora mandou uma indireta para a advogada: "Vamos sem medo, que o galo... Oi? Não tem galo? Como assim gente, o que aconteceu? Bateu o sino? Aí não estou acreditando, não sei nem o que falar", disse, brincando que o galo do reality teria desistido do programa, assim como Deolane.

Após receber apenas 13,04% dos votos para permanecer dentro de A Fazenda 14, Moranguinho participou da Cabine de Descompressão e detonou a ex-peoa Deborah Albuquerque, alegando que a ruiva era um personagem dentro do jogo.

A recém eliminada assistiu um vídeo de uma briga que protagonizou com Deborah e foi questionada pelo apresentador Lucas Selfie se a ruiva foi a pessoa que mais tirou ela do sério e a morena respondeu sem medo.