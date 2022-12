A Fazenda 14: Moranguinho detona Deborah Albuquerque: “Era um personagem”

A ex-peoa Moranguinho participou da Cabine de Descompressão e soltou o verbo contra Deborah

Após receber apenas 13,04% dos votos para permanecer dentro de A Fazenda 14, Moranguinho participou da Cabine de Descompressão e detonou a ex-peoa Deborah Albuquerque, alegando que a ruiva era um personagem dentro do jogo.

A recém eliminada assistiu um vídeo de uma briga que protagonizou com Deborah e foi questionada pelo apresentador Lucas Selfie se a ruiva foi a pessoa que mais tirou ela do sério e a morena respondeu sem medo.

“A Deborah é uma interrogação, muitas vezes eu achei que ela era um personagem e ficou over, ficou muito. Mas também muitas vezes achei que ela não era um personagem, ela é assim mesmo!”, disse Moranguinho.

A ex-peoa completou que tinha dó de Deborah ao perceber que esse era realmente seu jeito e podia não ser fingimento.

Relembre a briga:

A última eliminada do reality show rural, Moranguinho, participou na madrugada desta sexta-feira (9) da ‘Cabine de Descompressão', apresentada por Lucas Selfie.

O comunicador foi o responsável por contar e mostrar para a ex-peoa todos os acontecimentos envolvendo seu marido, Naldo Benny, aqui fora do jogo. Morango viu os tweets e stories feitos pelo cantor desde o começo do jogo, onde declarou que era contra o grupo A e que os membros do grupo, principalmente Deolane Bezerra, eram falsos com a esposa.