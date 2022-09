Tecnologia e praticidade: confira 11 dispositivos Amazon com até 30% off

A Semana de Ofertas Alexa foi feita especialmente para quem gosta de tecnologia e praticidade. Com os dispositivos Amazon e itens para Casa Inteligente em promoção, a Amazon oferece a oportunidade de transformar a sua rotina gastando muito menos. Seja nos smart speakers ou smart displays que controlam a sua rotina com a voz ou com os itens compatíveis com o seu sistema, garanta até 30% off em produtos que possuem a assistente Alexa integrada.

As ofertas acabam nos próximos dias para fechar o mês com chave de ouro. E se você quer investir em produtos incríveis da Amazon, nós trouxemos os 11 dispositivos que estão em promoção nesses últimos momentos do evento. Confira e adquira o seu favorito:

1. Fire TV Stick: https://amzn.to/3y2kZJx