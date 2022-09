Skincare: 6 produtos que não podem faltar na rotina de cuidados

Alguns produtinhos fazem toda a diferença na rotina, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 opções incríveis para o seu skincare que vão garantir uma pele mais bonita, protegida e saudável. Dá uma olhada:

Com fórmula potente e eficaz, esse sérum incrível da QRxLabs revitaliza o contorno dos olhos, reduz o inchaço e linhas de expressão, combate as rugas, clareia olheiras e proporciona efeito lifting.

O Bioré Marshmallow Whip Moisture forma uma espuma ultraleve e cremosa, como marshmallow, que limpa a pele delicadamente, remove as impurezas e reduz a oleosidade. Além disso, promove maciez, hidratação e mantém a sedosidade da pele.

4. Gel Hidratante Facial Bright Boost Antissinais FPS 30: https://amzn.to/3e9GMb0

Formulado com neoglucosamina, vitamina C, vitamina E e extrato de moringa, o Bright Boost Antissinais FPS 30 possui textura gel-creme e proteção solar. Além disso, previne os sinais da idade, uniformiza o tom e a textura da pele, conta com ação renovadora e antioxidante.