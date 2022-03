Máscara facial, kit capilar e muito mais: 5 produtos com camomila para incluir na rotina de beleza

Você sabia que a camomila possui efeito calmante, hidratante e suavizante? Por isso, incluir produtos com essa planta em sua composição é uma ótima escolha para a rotina de beleza. Além de cuidar da pele suavemente, no cabelo, a camomila ajuda a clarear os fios naturalmente, controla a oleosidade e proporciona um brilho incrível!

Pensando nisso, preparamos uma lista com 5 itens incríveis que vão fazer a diferença no seu self care! Ah, e tem de tudo: demaquilante, máscara facial e muito mais. Dá uma olhada:

1. Garnier Máscara Facial Em Tecido Camomila Calmante: https://amzn.to/3vpPiH4

Com camomila e ácido hialurônico, essa máscara hidratante e calmante garante uma pele nutrida, revitalizada e atenua a sensação de repuxar. Perfeita para a rotina de skincare!