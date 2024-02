Hora do banho: 10 produtos que vão fazer toda a diferença nos cuidados com a pele

Hidratante, esfoliante, loção corporal e muitos outros itens para adicionar na sua rotina

Manter os cuidados com a pele para que ela esteja sempre saudável é fundamental, não é mesmo? E a hora do banho é ótima para isso! Afinal, não há nada melhor do que desacelerar a rotina e aproveitar um verdadeiro momento de autocuidado.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 produtos que vão fazer toda a diferença na sua rotina antes, durante e depois do banho. Tem de tudo: hidratante, esfoliante, loção corporal e muito mais! Confira e escolha seus favoritos:

1. Geleia corporal Be(M) Dita Praia, Lola Cosmetics: https://amzn.to/4bOi9do

Além de nutrir e hidratar, essa geleia garante um efeito iluminado e glow incrível na pele. Com sua textura em gel, pode ser usada após o banho, promovendo um toque seco e fresco.

2. Loção hidratante Óleos Essenciais, Nivea: https://amzn.to/3I0Jj2X

Com coco e óleo monoi em sua fórmula, essa loção ajuda a recuperar maciez e brilho da pele seca, nutrindo com cuidado e hidratando por até 24 horas, sem sensação oleosa e com textura leve.

3. Argila preta, D’Água Natural: https://amzn.to/42Mvajp

Indicada para todos os tipos de pele, a argila preta possui uma poderosa ação desintoxicante e adstringente, auxiliando como agente rejuvenescedor da pele, na redução de medidas, celulite e flacidez.

4. Escova de limpeza facial, Luna Fofo, Foreo: https://amzn.to/4bxgvwF

Este item apresenta tecnologia T-Sonic, que permite uma limpeza profunda no rosto e ajuda a reduzir a aparência de linhas finas e rugas, deixando a região com aparência mais jovem e radiante. É feita de silicone ultra-higiênico, que resiste às bactérias, é fácil de limpar e não irrita a pele.

5. Sabonete facial em gel, Nivea: https://amzn.to/48h22Sn

Com efeito matte e indicado para peles mistas e oleosas, esse sabonete em gel remove as impurezas com uma microesfoliação, contém algas marinhas que reduzem e controlam o brilho e contém vitamina E, substância antioxidante.

6. Óleo corporal calêndula, Terrapeutics, Granado: https://amzn.to/48xncMx

Formulado com óleos 100% vegetais e vitamina E, esse item nutre, amacia e perfuma a pele, podendo ser usado durante o banho para hidratar peles excessivamente ressecadas.

7. Creme esfoliante Apricot, D’Água Natural: https://amzn.to/49AqOhv

Desenvolvido para remover células mortas, estimular a renovação celular e eliminar a aspereza sem agredir a pele, esse creme esfoliante possui óleo de apricot, rico em vitamina E, que auxilia na prevenção do processo de envelhecimento da pele. Além disso, contém propriedades nutritivas que mantém a pele saudável e macia.

8. Loção hidratante, Cetaphil: https://amzn.to/42FgAu0

Indicada para peles sensíveis, normais e secas, essa loção possui óleo de abacate e diversas vitaminas em sua fórmula, hidratando intensamente por até 48 horas.

9. Sabonete líquido detox, Vitamina C, Payot: https://amzn.to/3HXthab

Com vitamina C, esse sabonete líquido foi desenvolvido para higienizar e desintoxicar a pele de forma equilibrada, sem agredir a camada protetora.

10. Hidratante desodorante anticelulite, Nivea: https://amzn.to/3OFuWF1

Esse hidratante ajuda a melhorar a aparência das celulites nas pernas, além de firmar a pele em até 4 semanas e aliviar a sensação de cansaço e inchaço na região.

