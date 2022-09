Hora da leitura: 7 livros que você precisa conhecer

Selecionamos 7 obras que precisam fazer parte da sua biblioteca particular

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 11h24

Que tal aproveitar o tempo livre na rotina para colocar a leitura em dia? De romance a autoajuda, para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 7 livros incríveis que vão te conquistar desde a primeira página. Dá uma olhada: 1. Eu já existia: https://amzn.to/3y1R0RZ Em uma sociedade patriarcal e machista, ser mulher sempre pareceu estar condicionado às mesmas “qualidades” limitadas, ainda mais quando se vem de uma origem humilde. Porém, Monique Elias ousou sonhar e ir além. Em "Eu já existia", a autora, influenciadora e empresária retrata com leveza uma vida que não lhe poupou de dores e de verdadeiras provações.

2. Sardas: https://amzn.to/3y1OuLx Neste romance contemporâneo, conhecemos Allegra Bird, seus braços são repletos de sardas, no entanto, apesar do apelido, Sardas nunca conseguiu ligar todos os pontos. Quando um estranho lhe conta que todo mundo é uma média das cinco pessoas com quem mais convive, ela decide se mudar para Dublin e é lá que sua jornada de autoconhecimento começa. Sardas deseja mudar de vida e encontrar as cinco pessoas que formem quem ela é.

3. Talvez você deva conversar com alguém: https://amzn.to/3rjXFTQ Escrito pela terapeuta Lori Gottlieb, a obra combina histórias reais da sua longa jornada como terapeuta e suas próprias experiências como paciente. Leve e comovente, o livro fala sobre a importância dos encontros, dos afetos e da coragem do autoconhecimento.

4. Vinte poemas de amor e uma canção desesperada: https://amzn.to/3SCGzfe Segundo livro lançado por Pablo Neruda e um dos títulos mais vendidos de poesia em língua espanhola, essa edição bilíngue promete te conquistar. Sobre a obra, o poeta disse: “É um livro que amo porque, apesar de sua aguda melancolia, está presente nele o prazer de viver”.

5. Em Algum Lugar nas Estrelas: https://amzn.to/3RvJKoo Com uma leitura que prende a atenção do leitor do começo ao fim, “Em Algum Lugar nas Estrelas”, de Clare Vanderpool, é um daqueles livros que nos marcam para sempre. Na obra, acompanhamos as aventuras e a construção da incrível amizade de Jack Baker e Early Auden.

6. Medicina Dos Horrores: https://amzn.to/3C1s7XQ Escrita pela historiadora Lindsey Fitzharris, a obra narra como era o chocante mundo da cirurgia do século XIX e conta a história de Joseph Lister, um jovem médico que transformou o mundo da medicina para sempre.

7. Se não eu, quem vai fazer você feliz?: https://amzn.to/3rhafmF Alexandre Magno Abrão, o Chorão, foi um dos maiores ícones do rock nacional e conquistou o Brasil inteiro com suas canções. Sua vida também foi marcada pela grande história de amor vivida com Graziela Gonçalves, que conta neste livro como o relacionamento de quase vinte anos dos dois a transformou para sempre.

