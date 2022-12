Ano novo: confira opções de bebidas para a hora do brinde

Trouxemos opções que serão perfeitas para celebrar a entrada de 2022

Se você também está contando os dias para a chegada de 2022 e quer se preparar para a entrada do ano novo, nós podemos te ajudar nessa missão! Trouxemos uma seleção com excelentes opções de bebidas para o momento do brinde no dia 31 de dezembro.

Ah, e não para por aí: todas elas estão disponíveis no site da Amazon por preços imperdíveis. Então não deixe de conferir nossa lista e escolher as suas favoritas:

1. Whisky Johnnie Walker Black Label 12 Anos



2. Vinho Concha y Toro Sauvignon Blanc



3. Gin Tanqueray London Dry



4. Cachaça Ypióca 150 Anos



5. Whisky Singleton Of Dufftown 12 Anos



6. Vinho Branco em Lata Vivant Wines



7. Gin Beefeater Pink



8. Cachaça Santo Grau Reserva Paraty Santo Grau Sabor



9. Vodka Absolut Citron



10. Espumante Chandon Passion Rose



11. Absolut Elyx Vodka Sueca



12. Espumante Salton Brut



13. Cerveja Artesanal Colorado, Ribeirão Lager



14. Tequila Jose Cuervo Silver



15. Licor Amarula Cream

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

