William Bonner surge em clima de romance com Natasha Dantas durante viagem

Jornalista William Bonner e a esposa, Natasha Dantas, estão curtindo viagem nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 08h05

O âncora do Jornal Nacional, William Bonner (58) está aproveitando os dias de descanso com a esposa, Natasha Dantas (42)!

A fisioterapeuta usou suas redes sociais na quinta-feira, 02, para publicar momentos românticos com o amado durante viagem do casal para os Estados Unidos.

"Mais uma pro nosso livro. E ainda não acabou", disse Natasha ao legendar o post, celebrando mais uma viagem a dois.

No vídeo, postado no Instagram, os dois aparecem desde o aeroporto até o destino final, passeando de mãos dadas, trocando beijos e carinhos e visitando pontos turísticos.

Nos comentários, eles receberam elogios. "O amor leve. Seus lindos", "Que amor", "Lindos, maravilhosos, ricos e felizes", "Casal lindo!!", disseram alguns internautas.

Bonner está afastado do telejornal da TV Globo, sendo substituído por Heraldo Pereira e Renata Vasconcellos.

Paola Carosella relembra e-mail inusitado de William Bonner

A chef de cozinha Paola Carosella surpreendeu ao contar uma história envolvendo o apresentador William Bonner. Em uma participação no podcast Diacast, ela revelou que já recebeu um e-mail inesperado do jornalista e até foi tietada por ele. "No que sentei no computador, tinha um e-mail que dizia 'Netflix logado'. Falei 'caraca, o hotel já me mandou'. Aí fui ler e dizia: "Querida Paola, eu descobri o seu e-mail porque quando entrei no bangalô, o Netflix estava logado. Que bom, adorei ter descoberto o seu e-mail porque sou seu fã. Fique tranquila, eu já desloguei da conta. Guarde meu telefone, quando eu for a São Paulo vou jantar no seu restaurante. Um abraço, William Bonner".

Confira momentos da viagem de William Bonner com a esposa, Natasha Dantas: