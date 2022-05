Paola Carosella relembra e-mail inusitado de William Bonner

Paola Carosella conta história inesperada de quando foi tietada por William Bonner no e-mail

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 08h31

A chef de cozinha Paola Carosella surpreendeu ao contar uma história envolvendo o apresentador William Bonner. Em uma participação no podcast Diacast, ela revelou que já recebeu um e-mail inesperado do jornalista e até foi tietada por ele.

Paola contou que ficou surpresa ao abrir sua caixa de e-mails e ver o nome dele lá. "Fui passar meu aniversário de 49 em um hotel na Bahia e fiquei em um bangalô com a minha filha. E agora você se loga na TV com a sua senha, né? E aí eu fui embora. Quando cheguei em São Paulo, lembrei que deixamos o Netflix logado e falei que ia mandar um e-mail para o hotel", contou ela.

E deu mais detalhes sobre o que aconteceu na sequência. "No que sentei no computador, tinha um e-mail que dizia 'Netflix logado'. Falei 'caraca, o hotel já me mandou'. Aí fui ler e dizia: "Querida Paola, eu descobri o seu e-mail porque quando entrei no bangalô, o Netflix estava logado. Que bom, adorei ter descoberto o seu e-mail porque sou seu fã. Fique tranquila, eu já desloguei da conta. Guarde meu telefone, quando eu for a São Paulo vou jantar no seu restaurante. Um abraço, William Bonner", declarou.

A história viralizou na internet. Assista ao vídeo dela contando aqui:

E ESSA HISTÓRIA DA PAOLA CAROSELLA??? EU NÃO ESPERAVA ESSE FINAL pic.twitter.com/2ArT9SdcRy — Rhenzo (@rhenzonogueira) May 19, 2022

Paola Carosella revela desejo de voltar à TV

Após sair do time de jurados do MasterChef Brasil, Paola Carosella contou que gostaria de fazer parte de um novo projeto na televisão.

"Eu adoraria voltar para a TV, mas eu não sei se quero realities ou coisas assim. Eu adoraria que alguém me chamasse para fazer algo que não envolva cozinha", disse ela.

E ainda completou: "Se você me perguntar eu quero voltar, sim. Mas tem que ser desafiante. Então eu gostaria que me colocasse em um lugar incômodo, diferente. Não necessariamente aquilo que eu conheço".