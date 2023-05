Tiago Abravanel abre álbum de fotos de viagem romântica com o marido, Fernando Poli

O apresentador Tiago Abravanel está curtindo a viagem de lua de mel com o marido nas Ilhas Maldivas

Tiago Abravanel (35) e Fernando Poli (40) estão curtindo uma viagem de lua mel, e nesta segunda-feira, 15, ele abriu o álbum de fotos para os seus seguidores.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, o apresentador e ex-participante do BBB 22 surgiu em clima de romance com o marido em meio ao lindo cenário paradisíaco.

Os dois, que se casaram no civil em setembro ano passado e em outubro fizeram uma cerimônia na presença dos familiares e amigos, estão curtindo a deseja lua de mel nas Ilhas Maldivas, e fizeram questão de eternizar o momento. "Maldivas Selfie", celebrou o artista na legenda da postagem.

Tiago e Fernando embarcaram para a viagem de lua de mel na última semana. Na ocasião, o apresentador postou uma foto com o marido no aeroporto e celebrou. "UHUUUU!!! Após 7 meses de espera, nossa tão sonhada Lua de Mel chegou!!! Estamos muito felizes e ansiosos pra conhecer o destino da primeira etapa da nossa viagem!!!", disse ele, sem dar detalhes sobre quais destinos eles ainda vão visitar.

Quando os dois chegaram nas Ilhas Maldivas, Abravanel compartilhou uma foto trocando beijos e carinhos com Fernando enquanto aproveitavam a piscina do hotel em frente ao mar e comemorou. "Chegamos Maldivas! Que sonho estar aqui! Vamos aproveitar muito, só está começando!", disse ele.

Confira as fotos da viagem de Tiago Abravanel e do marido:

Tatuagens iguais

O ator e cantor Tiago Abravanel e o marido, o produtor Fernando Poli, surpreenderam a todos ao fazer tatuagens combinando! Os pombinhos fizeram um ursinho igual em seus braços, junto da data de casamento dos dois, que aconteceu em outubro de 2022.

"No dia que completei 40 anos, tatuamos nossa primeira tatuagem e a primeira do Ti. Deixamos marcados em nós a data do dia mais feliz das nossas vidas!! Obrigado, @sabrinabianchinitattoo, uma artista muito especial que esteve no nosso casamento e agora no meu aniversário!!!", começou Fernando.

"Marido te amo, te amo, te amo! Amo o urso mais lindo dessa vida, meu urso Tiago Abravanel. Que todo dia seja o dia mais importante das nossas vidas!!!", completou o produtor, em uma publicação feita em seu perfil oficial do Instagram.

