Com cerimônia luxuosa, Tiago Abravanel e Fernando Poli se casam em São Paulo

O ator e cantor Tiago Abravanel se casou com Fernando Poli na noite desta terça-feira, 11, em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 22h34 - Atualizado às 22h46

Após se casarem no civil em setembro deste ano,Tiago Abravanel (34) e Fernando Poli (37) festejaram a união na presença dos amigos e familiares na noite desta terça-feira, 11, na Casa Petra, localizado em Moema, zona sul de São Paulo.

A cerimônia contou com a presença de vários famosos, como o cantor Thiaguinho, Carol Peixinho, Ingrid Guimarães, Jeniffer Nascimento e Dani Calabresa. Além deles, alguns ex-participantes do BBB 22 também marcaram presença no evento como Bárbara Heck e Jessilane Alves.

Os padrinhos do casal entraram ao som da música Muito Obrigado Axé, de Ivete Sangalo, executado por uma banda ao vivo. Já os noivos caminharam ao altar com suas mães ao som de Você, de Tim Maia. A cantora Preta Gil, aliás, será a atração especial do casamento.

Na hora dos votos, os noivos trocaram lindas declarações de amor. "O número do seu telefone foi passado em cima do trio da Ivete, onde qualquer um poderia ter anotado. Mas, naquele dia, só eu estava vendo. Um misto de emoções, medos, um turbilhão de sentimentos tomaram conta de mim. Sete anos e oito meses passaram e nós estamos aqui, diante dos nossos pais. A coisa mais sagrada que temos. E dos nossos amigos, que são um tesouro. Realizando mais um sonho juntos. Essa semana eu recebi de uma fã sua por direct, o seguinte texto: 'nós aqui, de coração, estaremos vibrando chuva de carinho no exato momento em que os sonhos serão concretizados'. Eu creio que nós estávamos na hora, do no dia e no momento certo para nos encontrarmos. Falar de você, amar você é muito fácil. Você é o amigo que todos gostariam de ter. O mundo seria bem melhor, você é inspirador para tantas pessoas. Obrigada por embarcar nas minhas maluquices, por ser o meu melhor parceiro de vida e nas viagens, por dividir as aventuras desse mudno a fora, por conhecer sempre novos amigos, e por deixar a nossa casa mais alegre. Depois de dosi anos e meio de remarcações e reuniões, chegou o grande dia para reafirmar o nosso amor. Você é o meu urso do abraço mais gostoso do mundo. Deus, obrigado por tudo, obrigado pela nossa saúde, pelas nossas conquistas, pelos nossos amigos. Que toda vez que você olhar para as nossas alianças, saiba que eu amo muito você", disse Fernando Poli.

Logo depois, Tiago Abravanel também falou da sua admiração pelo marido. "Quando o urso Abrava conheceu o urso Poli, não tinha ideia do quanto aprenderia com ele. O quanto ainda era limitado ao seu mundo de faz de conta. Você meu amor, me prova diariamente que melhor do que sonhar é realizar o sonho. Olha a nossa volta, olha a nossa casa, olha o nosso sítio, olha as nossas filhas, olha a nossa família, olha essa celebração. Você se torna o meu principe encantado quando eu acordo e a pasta de dente já está na escova, ou quando antes de eu sair de casa eu vejo um recadinho desejando um bom dia. Eu desconheço alguém que receba tão bem e com tanto carinho quanto você. O dono da festa, ou melhor, a própria festa. Você é o artista da vida, amor. Que alegra e causa por onde passa, até para dar bapho você tem o talento. Você demonstra todos os dias como ser grato, grato com as pessoas e com a vida, mesmo reclamando bastante. Você me faz entender que a nossa família é o que temos de maior valor", afirmou.

Veja as fotos dos looks dos novios para o casamento de Tiago Abravanel e Fernando Poli:

Fotos: @annaquast e @rickyarruda

